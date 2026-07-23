SP ČR vydal stanovisko k omezení financování EU pro projekty využívající střídače z Číny

Stanovisko k omezení financování Evropskou unií pro projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie a bateriového ukládání energie, které využívají střídače a systémy pro přeměnu energie dodávané dodavateli ze zemí považovaných za vysoce rizikové, včetně Čínské lidové republiky.
Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje snižování závislosti české i evropské ekonomiky na dovozu klíčových technologií, a to včetně oblasti energetiky, kde Evropská unie současně čelí nedostatečným výrobním kapacitám. Posilování evropského průmyslu považujeme za žádoucí nejen z hlediska kybernetické bezpečnosti, ale rovněž z pohledu zajištění odolnosti dodavatelských řetězců.
V této souvislosti Svaz v zásadě podporuje iniciativu Evropské komise směřující k diverzifikaci výroby střídačů a baterií nezbytných pro další dekarbonizaci energetiky, a to prostřednictvím relokace části výrobních kapacit na území Evropské unie. V současnosti jsou tyto technologie v EU vyráběny pouze v omezeném rozsahu, což představuje významnou strategickou zranitelnost.
Současně však upozorňuje na potenciální negativní dopady navrhovaného opatření, zejména ve vztahu k menším členským státům, včetně České republiky. Navrhovaná regulace by mohla vést k výraznému zpomalení rozvoje obnovitelných zdrojů energie a ohrozit dosažení stanovených dekarbonizačních cílů.
V řadě členských států v současnosti neexistují podmínky pro efektivní nahrazení technologií dovážených ze třetích zemí, zejména z Číny. Hlavní překážky představují nedostatečně rozvinuté dodavatelské řetězce, absence technické podpory v národních jazycích a omezená dostupnost spolehlivých obchodních partnerů. Vybudování odpovídajícího průmyslového a servisního ekosystému je časově náročné a lze očekávat, že výrobci se budou v počáteční fázi soustředit prioritně na větší trhy. S ohledem na výše uvedené považujeme za nezbytné, aby podpora lokalizace výroby v EU byla založena na důkladném posouzení dopadů na jednotlivé členské státy a realistickém vyhodnocení možností náhrady dovážených technologií.
Doporučení Svazu průmyslu a dopravy ČR:
1/ Upřednostnit motivační nástroje před restriktivními opatřeními
Doporučujeme zavedení cílených pobídek na úrovni EU, které podpoří konkurenceschopnost evropských výrobců a dostupnost jejich technologií na vnitřním trhu. Zejména se jedná o:
- zavedení bonusů typu „Made in Europe“ v rámci dotačních nástrojů,
- kompenzaci vyšších investičních nákladů evropských technologií,
- podporu zajištění technické a servisní infrastruktury v členských státech, včetně podpory v místních jazycích.
2/ Zohlednit specifika jednotlivých segmentů trhu
Doporučujeme zvážit vyjmutí střídačů pro fotovoltaické elektrárny a bateriových systémů v segmentu rodinných domů, kde je riziko kybernetických hrozeb nižší a současně zde významná část dostupných technologií nesplňuje určité technické požadavky (např. tzv. měření po fázích).
3/ Zavést přiměřené přechodné období
Navrhujeme stanovit dostatečně dlouhé přechodné období, které umožní postupnou adaptaci trhu, rozvoj výrobních kapacit v EU a vytvoření odpovídající infrastruktury v jednotlivých členských státech. Doporučujeme nastavit účinnost kolem roku 2030.
Dále bude žádoucí zohlednit při implementaci případné promítnutí podmínek do zákona o zadávání veřejných zakázek.
Svaz průmyslu a dopravy ČR je připraven aktivně spolupracovat s Evropskou komisí i dalšími zainteresovanými subjekty na hledání vyváženého řešení, které podpoří strategickou autonomii Evropské unie, aniž by došlo k ohrožení tempa dekarbonizace a konkurenceschopnosti evropského hospodářství.
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