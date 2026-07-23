Temelín udržuje spotřebu vody pod dlouhodobým průměrem

Jaderná elektrárna Temelín dlouhodobě zefektivňuje výrobu elektřiny a snaží udržovat spotřebu surové vody pod dlouhodobým průměrem. V loňském roce potřebovali jihočeští energetici k výrobě jedné megawatthodiny (MWh) elektřiny 2,476 metru krychlového vody.
V porovnání s dlouhodobým průměrem plného provozu elektrárny to představuje pokles o přibližně dvě procenta. Další úspory energetici očekávají po roce 2027, kdy dokončí modernizaci Úpravny chladicí vody. Voda je pro jaderné elektrárny naprosto zásadní surovinou. Slouží k chlazení technologických okruhů a bez jejího spolehlivého přísunu by výroba čisté a bezemisní elektřiny nebyla možná. Právě proto se Skupina ČEZ v Temelíně dlouhodobě zaměřuje na optimalizaci jejího využívání. „Navíc další úsporu v řádu jednotek procent očekáváme po dokončení rozsáhlé modernizace Úpravny chladicí vody v roce 2027,“ dodává Petr Měšťan, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.
Dlouhodobý průměr i historická minima
Dlouhodobý průměr odběru surové vody od roku 2004 se drží na hodnotě 2,518 m³ na vyrobenou MWh. Její značná část se do Vltavy po přečištění vrací prostřednictvím vodní elektrárny Kořensko II. Výsledek z loňského roku tak potvrzuje pozitivní trend uplynulého desetiletí, kdy se díky modernizacím a přesnějšímu řízení provozu daří spotřebu vody stabilně držet pod dlouhodobým průměrem. „Voda a jádro jsou spojené nádoby. Naším cílem je ale s touto cennou přírodní surovinou nakládat s maximální odpovědností. Dlouhodobě se na obou našich jaderných elektrárnách snažíme snižovat roční průměr vody potřebné na výrobu jedné MWh,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ.
Historicky nejnižší specifické spotřeby vody dosáhl Temelín v roce 2016, kdy na jednu vyrobenou MWh stačilo pouhých 2,069 m³ vody. Naopak nejnáročnějším obdobím z pohledu hydrologických a provozních podmínek byl rok 2017 s hodnotou 3,279 m³/MWh. Přečištěnou vodu z Jaderné elektrárny Temelín využívá ještě před návratem do řeky malá vodní elektrárna Kořensko II. Tou protéká přibližně 11 milionů m³ vody za rok. Díky více než stotřicetimetrovému výškovému rozdílu mezi jadernou elektrárnou a korytem Vltavy loni dodala do sítě 2,47 GWh čisté bezemisní elektřiny.
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