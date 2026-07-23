Webová aplikace pro klimatické prověřování investic pomůže projektantům při jejich přípravě

Ministerstvo životního prostředí připravilo bezplatný a veřejně dostupný portál, který pomáhá investorům při klimatickém prověřování, tzv. Climate Proofing. Projektanti tak mohou již ve fázi přípravy projektu jednoduše stanovit očekávané emise skleníkových plynů, posoudit dlouhodobé přínosy projektu, promítnout cenu uhlíku do ekonomického hodnocení projektu a doložit, že projektový záměr odpovídá požadavkům klimatického prověřování investic.
Aplikace současně snižuje administrativní zátěž, a omezuje potřebu samostatného vyhledávání a ověřování vstupních údajů. Hlavním cílem aplikace je provést přípravu projektů čerpajících podporu z EU fondů procesem prověřování v souladu s EU legislativou, metodikou EU a Rámcovými vodítky pro implementaci zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) a prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v EU fondech v ČR a snížit tak administrativní zátěž s tím spojenou.
Aplikace je rozdělená na dvě části. Jedna pomůže kontrole, zda projekt splňuje cíle snižování emisí skleníkových plynů, druhá pak adaptačním opatřením. V části věnované snižování příspěvku ke změně klimatu poskytuje aplikace řazení typů investic podle dekarbonizačních cílů, nabízí univerzálně využitelnou kalkulačku CO2, metodiku nákladů a přínosů projektu se zohledněním ceny uhlíku a dále sektorové dekarbonizační projekce v souladu s Vnitrostátním plánem ČR v oblasti energetiky a ochrany klimatu. Poskytuje mimo jiné informace o emisních faktorech elektřiny ze sítě a tepla z dálkového vytápění (v případě, že nejsou známy od dodavatelů) a to i ty projektované do budoucna.
Projektanti zde naleznou také průvodce analýzou klimatických rizik. Aplikace pro konkrétní lokalitu stanoví současnou i budoucí expozici vůči jednotlivým klimatickým rizikům a pro vybrané typy investic nabízí předvyhodnocenou citlivost na tato rizika. Na základě zjištěné zranitelnosti následně podporuje zpracování analýzy pravděpodobnosti výskytu jednotlivých rizik a jejich dopadů na projekt. Úlohou projektanta je výsledky těchto analýz odborně posoudit, doplnit o projektově specifické skutečnosti a přiměřeně je zohlednit při návrhu projektu a stanovení vhodných adaptačních opatření.
Na co je možné aplikaci využít:
- Prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu – příprava projektů pro fondy politiky soudržnosti;
- Datové podklady a projekce rizik pro zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)) viz Pakt starostů a primátorů;
- Datové podklady a projekce rizik pro zpracování místních a krajských adaptační strategií;
- V části přizpůsobování se dopadům změny klimatu (adaptace) posuzování dle technických screeningových kritérií taxonomie EU pro udržitelné investice a související reporting společností o míře souladu s taxonomií;
- Podklady pro zpracování ESG reportingu – standard ESRS E1 změna klimatu dle směrnice CSRD – o podávání zpráv podniků o udržitelnosti;
- Podklady pro implementaci zásady významně nepoškozovat životní prostředí (DNSH) v rámci EU fondů viz Rámcová vodítka pro implementaci zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) a prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v EU fondech v ČR;
- Povinnosti dle nového stavebního zákona § 146 Požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu stavby a § 148 Požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí stavebního zákona.
V průběhu tvorby aplikace uzavřely Ministerstvo životního prostředí, Český hydrometeorologický ústav a Ústav výzkumu globální změny AV ČR memorandum, které stanovuje jednotný postup smluvních stran pro stanovení oficiálních scénářů vývoje klimatu na území České republiky. Tento krok představuje zásadní milník pro zajištění konzistentních a vědecky podložených dat, která budou sloužit jako základ pro strategické rozhodování v oblasti adaptace na změnu klimatu. Cílem je, aby veřejná správa, investoři, projektanti i další uživatelé měli k dispozici jednotná, státem validovaná data a postupy, které jim umožní připravovat projekty odolné vůči budoucím dopadům změny klimatu.
Aktuální oficiální klimatické scénáře pro území ČR jsou založeny na kombinaci ansámblu globálních klimatických modelů a regionálního modelu ALADIN, které byly vybrány podle jejich schopnosti spolehlivě simulovat klimatické charakteristiky ČR. Tyto projekce poskytují dlouhodobé časové řady klimatických dat a odvozených indexů včetně určení jejich spolehlivosti. Signatáři se dále dohodli na pravidelné aktualizaci dat dle nejnovějších dostupných poznatků.
Aplikace byla vytvořena za podpory Operačního programu Technická pomoc 2021-2027 (MMR) a projektů aplikovaného výzkumu TAČR pro MŽP (Predikce, hodnocení a výzkum citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a změny klimatu v Česku; Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik; Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší), dále Operačního programu Věda, vývoj a vzdělávání, projekt SUSTES a Operačního programu Jan Ámos Komenský, projekt ADAGRIF.
Komentáře