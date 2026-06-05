Požáry fotovoltaiky v Česku. Co ukazují data hasičů

Je pravda, že hoří jen staré nebo zanedbané fotovoltaické panely? A znamená zimní provozní útlum, že FVE nemůže vzplanout? Statistiky hasičů ukazují, že rozšířené mýty neplatí a přinášejí jasná fakta o požárech fotovoltaických instalací v Česku.
Podplukovník Miloš Střelka z Hasičského záchranného sboru (HZS) Moravskoslezského kraje na letošní Solární konferenci představil fakta a mýty o požárech fotovoltaických panelů v ČR. Právě krajský Hasičský záchranný sbor se zapojuje do šetření všech požárů.
Četnost požárů klesá
Z vývoje počtu požárů od roku 2019 do roku 2025 je zřejmé, že jejich počet stoupá, ale společně s tím stoupá i počet instalací. Ve srovnání s rokem 2011, kdy na jeden požár připadalo 1136 připojených míst, v loňském roce na jeden požár připadalo 3227 připojených míst. Absolutní počet požárů tak sice roste, ale relativně je požárů méně.
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře