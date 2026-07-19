Monitoring průmyslové ekologie | 11. - 17. 7. 2026

Služba pro předplatitele.
MONITORING 11. - 13. 7. 2026
Odpady:
Ministerstva stanovila pravidla pro práci s azbestem v dokončených stavbách
| Prumyslovaekologie.cz |
Ministerstva pro místní rozvoj, zdravotnictví a životního prostředí představila společné metodické stanovisko, které shrnuje pravidla a povinnosti při údržbě staveb s obsahem azbestu.
Elektrárna Opatovice má pravomocné stavební povolení na stavbu spalovny odpadu
| oEnergetice.cz |
Elektrárna Opatovice získala pravomocné stavební povolení na výstavbu spalovny pro energetické využití odpadu. Má být v katastru obce Čeperka. Většina podaných odvolání byla zamítnuta. Čeperka proti stavbě dlouhodobě vystupuje, lidé ji odmítli i v referendu.
Co jiní vyhodili, studenti použili. Nový ekologický přístřešek má ochladit centrum Hradce Králové
| iROZHLAS.cz |
V Hradci Králové končí týdenní Cirkulární sympozium. Studenti architektury, designu a stavebnictví se na něm spojili s odborníky a ze starého, nevyužitého materiálu společně vyrobili nový stínicí prvek pro náměstí 28. října.
Ve Švédsku vznikne nové megaúložiště pro radioaktivní odpad
| oEnergetice.cz |
Ve Švédsku má vzniknout nové úložiště pro odpad nízké a střední radioaktivity. Svědčí o tom smlouva, kterou nedávno uzavřela stavební firma Skanska se švédskou společností Svensk Kärnbränslehantering AB.
Ovzduší:
Kvalita ovzduší v Evropě se zlepšuje
| Novinky.cz |
Většina ukazatelů kvality ovzduší v celé Evropě se nadále zlepšuje díky poklesu emisí látek znečišťujících ovzduší. V některých částech Evropy však stále dochází k lokálnímu znečištění ovzduší.
Neviditelné úniky stojí svět miliardy kubíků plynu. Pomoci může jednoduchá metoda
| E15.cz |
Metan je vedle CO2 další velkou hrozbou pro klima. Jeho emise bohužel neklesají, a naopak se podle poslední zprávy IEA drží na rekordních úrovních. Opatření, která by vedla k jejich poklesu, by prý mohla vést ke zvýšení nabídky plynu.
Skandál dieselgate pokračuje. Britský soud odmítl většinu obvinění
| iROZHLAS.cz |
Soud v Británii v pátek odmítl většinu hlavních obvinění vznesených vůči pěti předním světovým automobilkám v souvislosti se skandálem kolem manipulací s emisemi naftových aut.
Energie:
Jak založit energetické společenství krok za krokem
| Prumyslovaekologie.cz |
Ministerstvo životního prostředí nechalo zpracovat odborné vyhodnocení pilotních projektů energetických společenství podpořených z Národního programu Životní prostředí.
Muž, který rozsvítil svět, míří ještě výš. Nobelista chce lidstvu zajistit téměř nevyčerpatelnou energii
| Novinky.cz |
Japonský fyzik Šúdži Nakamura, který před více než deseti lety získal Nobelovu cenu za objev modré LED diody, se pouští do ještě ambicióznějšího projektu. Vědec chce vyvinout funkční fúzní elektrárnu, která by podle něj mohla lidstvu zajistit téměř nevyčerpatelný zdroj čisté energie.
MŽP snížilo počet vymezených akceleračních zón pro obnovitelné zdroje
| Ceskenoviny.cz |
Ministerstvo životního prostředí snížilo počet oblastí vymezených pro zrychlenou výstavbu větrných nebo solárních elektráren na 61. Původně bylo přitom vymezeno 110 takzvaných akceleračních zón.
Obce nakupují energie na aukcích čím dál častěji
| CT24.cz |
Obce nakupují energie na aukcích čím dál častěji.
Voda:
Lesy Mendelovy univerzity vykazují mimořádně časný a silný stres suchem
| Prumyslovaekologie.cz |
Data z měřicích stanic ukazují, že stres stromů suchem dosáhl na konci června hodnot srovnatelných s nejsuššími obdobími předchozích let. Na některých lokalitách jsou naměřené hodnoty dokonce významně překročeny.
Do čistírny odpadních vod v Třinci směřuje více než 60 milionů
| Komunalniekologie.cz |
Dvě významné stavby byly zahájeny v areálu čistírny odpadních vod v Třinci. Na ně budou navazovat další projekty, v důsledku čehož bude do čistírenského provozu SmVaK Ostrava v blízkosti Třineckých železáren alokováno více než 60 milionů korun
„Všechno, co si pěstuju na zahradě, letos uschlo.“ Na jihu Moravy dochází voda
| SeznamZpravy.cz |
Letošní rok je extrémní, zní od velké části obyvatel jižní Moravy. V některých obcích kvůli minimu srážek a vysokým teplotám platí zákaz nadbytečného odběru pitné vody, vysychají studny a voda chybí i na vinicích nebo v sadech.
Voda v Novomlýnské nádrži je opět plná sinic, rybáři chtějí ochránit Zámeckou Dyji
| Novinky.cz |
Kvalita vody v Novomlýnské nádrži se opět prudce zhoršila. Koncentrace sinic jsou v dolní Novomlýnské nádrži vysoké, sinice se dostávají do úseku Dyje pod nádrží, kde se tvoří hustá pěna.
Chemie:
S jedy na věčné časy. PFAS zaplavily celou planetu a nikdy nezmizí
| Prumyslovaekologie.cz |
Toxické látky, které se pod zkratkou PFAS skrývají, kolují v krvi každého z nás. Dokonce i v žilách nenarozených dětí. A důvod? Naše láska k nepřilnavým pánvím, pečicím papírům nebo nepromokavému oblečení.
Životní prostředí:
Zelená fasáda, jedlá zahrada nebo přírodní učebna. Kraj zvýšil klimatickou odolnost svých organizací
| Komunalniekologie.cz |
Moravskoslezský kraj rozdělil celkem 10 mil. korun na projekty krajských škol, nemocnic a dalších organizací. V jejich areálech tak přibyly květnaté louky, mladé stromky, trvalkové záhony, přírodní učebny, zelená střecha a fasáda nebo taky retenční nádrže na dešťovou vodu.
Péče o zeleň: Jak hledá Třinec rovnováhu mezi přírodou a očekáváním obyvatel?
| Komunalniekologie.cz |
Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Třince má na starosti, aby tráva ve městě rostla tak akorát, záhony kvetly, keře nepřekážely v pohybu a stromy poskytovaly příjemný stín.
Průmysl:
Průmyslu se za prvních pět měsíců daří, od začátku roku roste většina odvětví
| Prumyslovaekologie.cz |
Průmyslová produkce v květnu meziročně reálně stoupla o 2 %, samotný zpracovatelský průmysl vzrostl o 2,2 %. K pozitivním výsledkům přispělo nejvíce odvětví počítačů a elektroniky, výroba motorových vozidel a kovodělná výroba.
Evropský průmysl ztrácí na lesku. Továrny v Česku i Německu propouštějí
| iDNES.cz |
Evropské průmyslové podniky trápí vysoké ceny energií, slabá poptávka i sílící konkurence z Číny, Musejí se tak vyrovnat s novou realitou, v níž už nehrají tak zásadní roli jako dříve. Patrné je to i v Česku a Německu, kde se v posledních měsících v průmyslu výrazně propouští.
MONITORING 14. 7. 2026
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře