V Jaderné elektrárně Dukovany začíná odstávka 3. bloku

Energetici během odstávky vymění část paliva, v plánu mají stovky kontrol, desítky investičních akcí a významné práce zaměřené na další zvyšování jaderné bezpečnosti a dlouhodobý provoz elektrárny. Odstávka bude mimořádná také tím, že během srpna pracovníci souběžně zhruba na měsíc odstaví také sousední čtvrtý blok kvůli pracím na společném zařízení. Podobná situace má podle plánu opět nastat až v roce 2032.
Po odstavení třetího bloku energetici vyvezou veškeré palivo z aktivní zóny reaktoru a sníží hladinu v reaktoru na úroveň umožňující údržbu armatur systému chlazení aktivní zóny. Součástí bude také čištění parogenerátoru PG2 ve spolupráci se společností Framatome.
Při plánované odstávce se uskuteční celkem 50 investičních akcí. Všechny významné projekty souvisejí s posilováním jaderné bezpečnosti, modernizací zařízení nebo s prodlužováním životnosti dukovanské elektrárny. Mezi nejvýznamnější patří například obnova systémů dochlazování, modernizace elektrických ochran bezpečnostních rozvaděčů, výměna kabeláže s končící životností nebo úpravy systémů pro dlouhodobý odvod tepla. Významnou část odstávky bude tvořit také desetiletá revize dieselgenerátoru DG9. Na průběh harmonogramu budou mít zásadní vliv rovněž práce na reaktoru, bezpečnostních systémech, hlavním cirkulačním čerpadle a čištění parogenerátoru PG2.
„Letošní odstávka třetího bloku patří mezi technicky náročnější. Kromě standardních kontrol a údržby nás čekají práce na bezpečnostních systémech, čištění parogenerátoru a realizace desítek investičních akcí, které podpoří bezpečný a spolehlivý provoz elektrárny v dalších letech,“ říká ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín. ČEZ v Dukovanech spustil rozsáhlý program obnovy a modernizace technologických celků, který vytváří podmínky pro bezpečný provoz elektrárny i v dalších letech. Podobně jako v Temelíně jde o součást příprav na dlouhodobý provoz elektrárny až na osmdesát let.
„Dukovany jsou dnes v mnoha ohledech jiná elektrárna než v době svého spuštění. Systematicky obnovujeme a modernizujeme klíčové zařízení tak, abychom plnili všechny bezpečnostní a legislativní požadavky. Právě odstávky nám dávají prostor dotáhnout investiční akce nezbytné pro dlouhodobý bezpečný a efektivní provoz,“ říká Bohdan Zronek, člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika.
Jaderné elektrárny Skupiny ČEZ také v uplynulých letech postupně přešly na prodloužené palivové kampaně. V Dukovanech je od roku 2024 standardem šestnáctiměsíční palivová kampaň, kdy provoz bloků mezi odstávkami trvá čtrnáct měsíců a následuje více než měsíční odstávka. Přechod na delší, konkrétně osmnáctiměsíční palivovou kampaň, letos dokončí i Temelín.
V jeho případě to znamená šestnáct měsíců provozu a přibližně dva měsíce odstávky. Druhý blok temelínské elektrárny v tomto režimu už pracuje, první blok do konečné fáze delší palivové kampaně přejde na podzim letošního roku. Cílem těchto změn je zvýšení celkové výroby elektřiny, efektivnější využití jaderného paliva a nižší zatížení technologie díky menšímu počtu cyklů náhřevu – dochlazení bloků, tedy změn provozních parametrů.
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