Červen 2026: komoditní trhy se po jarním šoku přesunuly do stabilnějšího režimu

Červen 2026 byl měsícem postupného uklidňování komoditních trhů po extrémních výkyvech z jara. Po částečném obnovení toků přes Hormuz se trh s ropou přesunul z režimu akutního napětí do stabilnějšího prostředí, i když ceny zůstaly zvýšené. Energetický sektor byl nadále ovlivněn kombinací sezónních faktorů, strukturálních změn a přetrvávajících geopolitických rizik.
Průmyslové kovy vykazovaly smíšený vývoj: měď dosahovala úrovně květnových víceletých maxim kvůli strukturálním problémům na straně nabídky, zatímco hliník zůstával pod tlakem výpadků produkce v Perském zálivu. Drahé kovy se pohybovaly v prostředí vyšších výnosů a silnějšího dolaru, což tlumilo jejich růst. Digitální aktiva pokračovala v kolísání bez zásadních fundamentálních impulsů.
Energetické komodity
Ropa Brent
Ropa Brent se v červnu obchodovala v užším pásmu, což odráželo postupnou stabilizaci po jarním šoku z Hormuzu. Cena se pohybovala mezi 71 a 99 USD za barel a měsíc zakončila poblíž 73 USD, tedy pod úrovní z počátku měsíce. Trh reagoval na disciplinovaný postup producentů, slabší výrobu ve východní Asii a stále solidní poptávku z leteckého a petrochemického sektoru. Po extrémních výkyvech z března a dubna se Brent vrátil do režimu zvýšené, ale stabilnější cenové hladiny. Zároveň však mezi sledovanými komoditami měla ropa největší rozpětí cenových hodnot v rámci měsíce.
Zemní plyn
Evropský zemní plyn v červnu mírně oslabil. Cena se pohybovala mezi 98,8 a 103 EUR/MWh a měsíc zakončila poblíž 99 EUR/MWh. Vývoj odrážel kombinaci doplňování zásob před zimou a vyšší poptávky po chlazení v jižní Evropě, přičemž trh zůstával stabilní díky částečným zásobám.
Elektřina
Cena elektřiny v Evropě v červnu mírně klesla. Pohybovala se mezi 36,7 a 41,2 EUR/MWh a měsíc zakončila poblíž 37,3 EUR/MWh. Poptávka po elektřině rostla rychleji než HDP, zejména kvůli rozšiřování datových center pro AI a pokračující elektrifikaci průmyslu, což posilovalo její strategický význam.
Průmyslové kovy
Ocel
Ocel se v červnu obchodovala v pásmu 1 120–1 158 USD za tunu a měsíc zakončila poblíž 1 155 USD. Trh byl ovlivněn vyššími náklady na dopravu a energii, zatímco poptávka po investičním zboží zůstávala utlumená.
Hliník
Hliník v červnu vykazoval zvýšenou volatilitu. Cena se pohybovala mezi 3 082 a 3 790 USD za tunu a měsíc zakončila poblíž 3 098 USD, tedy výrazně pod úrovní z počátku měsíce. Výpadky produkce v oblasti Perského zálivu a vysoké náklady na energii udržovaly hliník v režimu strukturálně napjaté nabídky, přičemž obnova kapacit postupuje jen pomalu.
Zinek
Zinek se v červnu obchodoval v rozpětí 3 392–3 657 USD za tunu a měsíc zakončil poblíž 3 558 USD. Trh byl stabilní a bez výraznějších fundamentálních impulsů.
Olovo
Olovo se pohybovalo mezi 1 874 a 2 029 USD za tunu a měsíc zakončilo poblíž 1 877 USD. Vývoj byl klidný a odpovídal širšímu trendu průmyslových kovů.
Nikl
Nikl v červnu výrazně oslabil. Cena se pohybovala mezi 16 166 a 19 371 USD za tunu a měsíc zakončila poblíž 16 384 USD, tedy pod úrovní z počátku měsíce. Trh reagoval na smíšený sentiment v ocelářském a bateriovém sektoru.
Měď
Měď byla jednou z nejvýraznějších komodit června. Cena se pohybovala mezi 12 977 a 13 978 USD za tunu za měsíc zakončila poblíž 13 316 USD. Měď atakovala úrovně květnových víceletých maxim kvůli kombinaci poklesu kvality rud v Andském regionu, nedostatku nových velkých těžebních projektů a logistických omezení po krizi v Hormuzu. Další napětí vytvářely regionální rozdíly cen a zpoždění v některých těžebních provozech.
Drahé kovy
Zlato
Zlato v červnu pokračovalo v poklesu. Cena se pohybovala mezi 3 995 a 4 498 USD za unci a měsíc zakončila poblíž 4 017 USD. Zlato nadále fungovalo jako zajištění proti inflaci a geopolitickým rizikům, avšak odeznívající napětí, posilující dolar a vyšší výnosy státních dluhopisů postupně snižovaly zájem investorů o bezpečná aktiva. Výsledkem byl konzistentní pokles ceny zlata napříč celým jarem 2026.
Stříbro
Stříbro v červnu výrazně oslabilo. Cena se pohybovala mezi 57,4 a 75,1 USD za unci a měsíc zakončila poblíž 58,8 USD. Stříbro bylo ovlivněno vývojem v segmentu drahých kovů, přesto však přetrvává dlouhodobý růst poptávky po elektrifikaci a fotovoltaice.
Platina
Platina se v červnu obchodovala v rozpětí 1 548–1 824 USD za unci a měsíc zakončila poblíž 1 555 USD. Vývoj odpovídal širšímu trendu drahých kovů.
Palladium
Palladium v červnu oslabovalo. Cena se pohybovala mezi 1 154 a 1 409 USD za unci a měsíc zakončila poblíž 1 209 USD.
Bateriové a speciální komodity
Kobalt
Kobalt zůstal v červnu beze změny na dlouhodobé úrovni 56 290 USD za tunu.
Lithium carbonate
Cena lithia se v červnu pohybovala mezi 22 384 a 26 403 USD za tunu a měsíc zakončila poblíž 23 104 USD. Trh byl stabilní a bez výraznějších fundamentálních událostí.
Mangan
Manganová ruda se obchodovala mezi 4,56 a 4,83 USD/mtu a měsíc zakončila poblíž 4,56 USD.
Digitální aktiva
Bitcoin
Cena se pohybovala mezi 58 189 a 67 467 USD a měsíc zakončila poblíž 58 631 USD, tedy výrazně pod úrovní z počátku měsíce. Vývoj odpovídal návratu k hodnotám, které se přiblížily úrovním ze září 2024.
Ethereum
Ethereum se obchodovalo v rozpětí 1 513–2 021 USD a měsíc zakončilo poblíž 1 572 USD. Cena se přiblížila úrovním z dubna 2025, kdy se ETH pohybovalo na podobných hodnotách.
Závěr
Červen 2026 byl měsícem postupné stabilizace komoditních trhů po extrémních výkyvech z jara. Ropa Brent se obchodovala v užším pásmu díky disciplinovanému postupu producentů a postupnému obnovení toků přes Hormuz. Evropský plyn posiloval kvůli sezónní poptávce a doplňování zásob, zatímco elektřina potvrzovala svou rostoucí strategickou roli.
Průmyslové kovy vykazovaly smíšený vývoj, přičemž měď zůstávala pod tlakem strukturálního nedostatku a hliník reagoval na výpadky produkce v Perském zálivu. Drahé kovy byly ovlivněny vyššími výnosy dluhopisů a silnějším dolarem, zatímco digitální aktiva pokračovala v kolísání bez zásadních fundamentálních impulsů.
Podle některých analytiků se trh v druhé polovině roku 2026 přesouvá z režimu extrémní volatility do stabilnějšího prostředí, stále zvýšeného, ale bez návratu k extrémním hodnotám z jara.
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