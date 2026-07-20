Svaz průmyslu oceňuje úpravy ETS v návrhu Komise, mohly však být i razantnější

Evropská komise dnes zveřejnila dlouho očekávanou revizi systému obchodování s emisními povolenkami (ETS). Svaz průmyslu oceňuje, že došlo k části úprav, po kterých průmysl volal, ale dokázal by si představit změny ještě razantnější.
Komise navrhla úpravu redukčního faktoru (LRF), tedy procenta emisních povolenek, o které se každý rok snižuje jejich dostupné množství. Po tom průmysl jednoznačně volal. Stávající faktor 4,3 % (resp. 4,4 %), který byl přijat kvůli splnění cíle pro rok 2030, by při svém pokračování vedl ke konci dostupnosti povolenek někdy kolem roku 2039.
Podle nového návrhu Komise bude LRF pro období 2031-2035 snížen na 3,7 % a následně na 1,7 %. To spolu se zahrnutím povolenek pro nově přidaný sektor spalování odpadu posouvá „konec povolenek” až na 2050. „Návrh Komise jde správným směrem. Navržená úprava poskytuje více prostoru na realizaci dekarbonizačních opatření, ale je potřeba mít pro ně i fungující podmínky. Těmi jsou zejména funkční infrastruktura včetně technologií pro zachytávání a ukládání uhlíku a konkurenceschopná cena elektřiny, která umožní dostatečnou poptávku po zelených produktech. Bez těchto podmínek ani dodatečný čas navíc nepřinese potřebnou změnu,“ říká Pavlína Žáková, ředitelka Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu.
Související změnou je úprava rezervy tržní stability (MSR) tak, aby byla flexibilnější a mohla lépe reagovat na cenové výkyvy. Dosud byly fakticky do MSR emisní povolenky pouze stahovány a následně zneplatňovány. To by se mělo v budoucnu změnit, jednak díky návrhu Komise z dubna, který ukončuje zneplatňování povolenek v MSR, a jednak by systém měl více fungovat obousměrně – tedy v případě potřeby stabilizace ceny povolenky by měla MSR do oběhu povolenky uvolňovat. To považujeme jednoznačně za pozitivní změnu.
Naopak pochybnosti máme u návrhů, které mají dle Komise řešit riziko úniku uhlíku, a tedy aspoň zpomalit probíhající odchod průmyslu z EU. Dosud podniky vystavené mezinárodní konkurenci dostávaly část povolenek bezplatně. Se zavedením CBAM má podíl takto získaných povolenek klesat na nulu v roce 2034.
Návrh Komise počítá s pokračováním bezplatné alokace, a dokonce s mírným prodloužením až do roku 2038 a navrhuje i úpravu metodiky pro její výpočet (tzv. benchmarky), ale nově zavádí podmíněnost bezplatné alokace dekarbonizačními plány a investicemi do dalšího snižování emisí. „Tato novinka jde proti smyslu zachování konkurenceschopnosti evropských výrobků i na trzích mimo EU. CBAM totiž řeší pouze vnitřní trh, ale nenabízí řešení pro zachování konkurenceschopnosti evropských výrobků mimo EU. Proto jsme volali po řešení tohoto nesouladu a zachování bezplatné alokace, ale bez dalších podmínek,“ doplňuje Žáková.
Svaz průmyslu vítá navržené pokračování Modernizačního fondu, který by měl být i v budoucnu určen zemím s nižší ekonomickou úrovní. “Navržené kritérium HDP na obyvatele ve výši 75 % průměru Unie v letech 2022-24 by mělo zajistit, že se pro čerpání z Modernizačního fondu bude kvalifikovat i Česká republika,” říká Pavlína Žáková. “Na co se díváme s očekáváním, je Investment Booster od Evropské investiční banky, na který po roce 2030 naváže Investiční dekarbonizační banka.”
Investment Booster by měl v období 2027-30 nabídnout zhruba 30 mld. eur pro financování dekarbonizačních projektů. “Budeme usilovat o to, aby země s nižší ekonomickou výkonností a vyšší emisní intenzitou měly v rámci Investment Boosteru přednostní přístup a ideálně vlastní finanční alokace. V každém případě bude nezbytné, aby podniky měly včas připravené vhodné dekarbonizační projekty,” dodává Žáková.
Rezerva tržní stability
Rezerva tržní stability (MSR) je součástí systému emisního obchodování. Byla schválena v roce 2015 s tím, že vznikne v roce 2018 a od roku 2019 stahuje přebytečné povolenky z trhu. Zavedení reagovalo na rostoucí přebytek povolenek, který kvůli historické přealokaci systému ETS a ekonomické krizi činil již v roce 2013 přes 2 mld. povolenek, což mj. snižovalo motivační efekt EU ETS. V revizi v roce 2018 bylo stanoveno, že od roku 2023 se povolenky postupně stažené do MSR budou zneplatňovat, a to původně nad pohyblivým limitem dle množství aukcionovaných povolenek v předcházejícím roce. V další revizi pak bylo toto pravidlo specifikováno a od roku 2024 se tak zneplatňují povolenky nad stálým limitem 400 mil. povolenek. Dosud bylo celkem zneplatněno 3,2 mld povolenek.
MSR může stahovat a vypouštět povolenky z trhu/na trh automaticky, pokud jsou překročeny předem stanovené limity. V současnosti, pokud je celkový počet povolenek v oběhu na trhu nad 1096 miliony povolenek, MSR pohlcuje nabídku z aukcí tempem 24 % přebytku ročně. K poměrnému stahování dochází postupně také v rozmezí limitů 833–1096 mil. povolenek. Naopak překonání spodní hranice v případě poklesu množství povolenek na trhu vede k tomu, že MSR může uvolnit povolenky zpět na trh (až 100 milionů ročně), a to pokud množství v oběhu klesne pod 400 milionů.
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