EU chystá změny pravidel ekologické produkce

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení týkající se ekologické produkce – cílené aktualizace a zjednodušení.
Účelem této iniciativy je aktualizovat pravidla ekologické produkce s cílem:
- poskytnout firmám srozumitelnost a jistotu, pokud jde o dovoz ekologických produktů v rámci režimu rovnocennosti, v návaznosti na rozsudek Soudního dvora EU
- prodloužit uznávání rovnocenných ekologických norem v zemích mimo EU po uplynutí stávající lhůty 31. prosince 2026, aby se zabránilo narušení obchodu
- cíleně zjednodušit některá pravidla, aby se mohla zvýšit konkurenceschopnost ekologické produkce v EU a snížit regulační zátěž
