03/2025

Řecko investuje 400 milionů eur do výroby čistých technologií

7. 3. 2026| zdroj: CEBRE0

nextvoyage-santorini-4996846_640
zdroj: pixabay

Evropská komise schválila řecký program státní podpory v hodnotě 400 milionů eur, který má za cíl posílit kapacity pro výrobu čistých technologií (cleantech). Iniciativa je plně v souladu s cíli evropské průmyslové dohody Clean Industrial Deal a má výrazně urychlit přechod země k ekonomice s čistými nulovými emisemi.

Podpora bude poskytována formou přímých grantů a daňových zvýhodnění až do konce roku 2030. Finance budou směřovat na strategické investice do výroby klíčových technologií, jako jsou baterie, solární panely, větrné turbíny nebo tepelná čerpadla. Program se vztahuje nejen na finální produkty, ale i na jejich specifické komponenty a získávání či recyklaci kritických surovin, které jsou pro zelenou transformaci nezbytné. Opatření je otevřené firmám po celém území Řecka a má motivovat průmysl k udržitelné modernizaci.

Schválení proběhlo podle nového rámce pro státní podporu (CISAF) přijatého v červnu 2025. Komise dospěla k závěru, že řecký plán je nezbytný a přiměřený pro usnadnění rozvoje klíčových hospodářských aktivit. Tento krok má zabránit odchodu průmyslu mimo EU a zajistit, aby Evropa zůstala konkurenceschopná v sektoru čisté energetiky i v době dekarbonizace.

