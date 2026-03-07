Průmyslový akcelerátor (IAA) nesmí ohrozit dekarbonizaci průmyslu ani energetickou bezpečnost ČR

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) bedlivě sleduje přípravu návrhu aktu o průmyslovém akcelerátoru (Industrial Accelerator Act – IAA), který byl oficiálně představen Evropskou komisí.
Přestože HK ČR podporuje cíl posílit unijní strategickou autonomii a zvrátit trend deindustrializace, v navrženém textu vidíme kritické překážky pro realizaci klíčových průmyslových projektů, zejména v odvětví energetiky, průmyslových staveb i automobilového průmyslu.
Akt o průmyslovém akcelerátoru (IAA) představuje v roce 2026 mimořádně ambiciózní, zároveň však i riskantní krok Evropské komise v oblasti hospodářské politiky. Jeho úspěch závisí na extrémně křehké rovnováze mezi ochranou domácího průmyslu a zachováním otevřenosti vnitřního trhu. Pro Českou republiku je důležité, aby výsledek tohoto dnes započatého legislativního procesu posílil její průmyslovou identitu a energetickou suverenitu.
HK ČR varuje především před plošným a striktním uplatňováním principu unijního původu („Union origin“). To může vést k nedostatku dostupných materiálů, komponent a technologických celků na evropském trhu, a to v důsledku vyloučení dodavatelů ze třetích zemí, dále k zvýšení nákladů ve veřejných zakázkách na klimaticky neutrální technologie, k nárůstu administrativy a ve svém důsledku paradoxně i k omezení schopnosti získat jakékoliv dodavatele, potažmo nedosáhnout klimatických cílů EU.
„Hospodářská komora ČR dlouhodobě prosazuje asertivnější evropskou průmyslovou politiku, ale ta by neměla být postavena na základech izolacionismu a protekcionismu, které mohou v konečném důsledku poškodit samotné evropské podniky,“ uvádí k návrhu předsedkyně Energetické sekce Hospodářské komory ČR Zuzana Krejčiříková. „Příliš přísné vynucování unijního původu u dodávek strategických bezemisních technologií a vyloučení mimounijních dodavatelů z výběrových řízení v souladu s navrhovanou právní úpravou v situaci, kdy sama Evropa nemá dostatečné výrobní kapacity pro dodávku těchto technologií, povede k prodražení a zpoždění dekarbonizace,“ doplňuje Krejčiříková.
Ohrožení strategických partnerství v průmyslu a energetice
Pro Českou republiku je nepřijatelný například požadavek na unijní původ u hlavních komponent pro nové jaderné bloky a malé modulární reaktory (SMR), komponent energetických sítí a baterií, jak jej navrhuje IAA. Další rozvoj energetiky a jaderných technologií v ČR se opírá o klíčová partnerství se subjekty z USA, Velké Británie a Jižní Koreje. Vynucený odklon od těchto partnerů by mohl fakticky tento rozvoj zastavit. HK ČR proto navrhuje, aby země sdílející stejné hodnoty a standardy byly pro účely tohoto nařízení považovány za rovnocenné unijnímu původu.
„Samotné požadavky na vysokou míru lokální produkce Evropu znovu neindustrializují. Pokud má tato iniciativa skutečně posílit evropskou průmyslovou základnu, musí být součástí širší politiky, která učiní výrobu v Evropě ekonomicky atraktivní. Vedle snižování strategických závislostí a posilování evropských dodavatelských řetězců je proto nutné řešit zejména strukturální nevýhody evropského průmyslu – zejména vysoké ceny energií, náklady práce a regulatorní zátěž. Vítám, že Komise v návrhu pracuje s konceptem tzv. důvěryhodných partnerů. Aplikace tohoto konceptu by však neměla jakýmkoliv způsobem diskriminovat řadu společnosti, které jsou dlouhodobě integrovány v domácí i evropské ekonomice jen kvůlitom, že jejich mateřská společnost sídlí mimo EU,“ řekl předseda Průmyslová sekce Hospodářské komory ČR Zdeněk Petzl.
Energetické sítě a digitální infrastruktura
Modernizace přenosových a distribučních soustav je nutným předpokladem pro integraci obnovitelných zdrojů energie a rozvoj elektromobility. IAA však do této oblasti vnáší nová rizika prostřednictvím revize nařízení o průmyslu pro nulové čisté emise (NZIA), konkrétně článků týkajících se strategických technologií pro sítě. Jakákoli povinnost odebírat primárně unijní kabely, linky a transformátory narazí na omezené kapacity výrobců v EU, což povede k prodloužení čekacích lhůt pro připojování nových zdrojů. Navržená pravidla pro veřejné zakázky, která favorizují unijní dodavatele i při možném nárůstu nákladů až o 25 %, v kombinaci s hrozbou vysokých sankcí za nedodržení pravidel unijního původu, vytvářejí prostředí extrémní právní nejistoty.
V oblasti digitální infrastruktury a řídicích systémů (SCADA) je situace ještě složitější. IAA navrhuje v článku 25c revidovaného NZIA plošné vyloučení „vysoko-rizikových dodavatelů“. Ačkoli je kybernetická bezpečnost prioritou, v návrhu chybí jasná definice a přímá vazba na existující certifikační rámce jako jsou NIS2 nebo Cyber Resilience Act (CRA). HK ČR varuje, že tento vágní přístup může vést k monopolizaci trhu několika málo unijními dodavateli, což vyústí v neúměrný nárůst cen a technologickou stagnaci v oblasti smart grids.
Energetické společnosti, výrobci energií i provozovatelé distribučních soustav tak mohou čelit nemožnosti uzavírat zakázky na modernizaci sítí a implementaci technologií smart grids. „Hrozí, že namísto akcelerace průmyslu dojde k jeho byrokratické paralýze,“ varuje také předsedkyně Energetické sekce Hospodářské komory ČR Zuzana Krejčiříková.
Dopady na stavebnictví a administrativní zátěž
HK ČR rovněž odmítá, aby se stavebnictví stalo rukojmím průmyslových kvót na původ materiálů v rámci revize nařízení o stavebních výrobcích (CPR). Požadavek na dokládání unijního původu stavebních děl hrozí výrazným prodražením kritické infrastruktury.
„Přestože HK ČR vítá snahu o zrychlení povolovacích řízení prostřednictvím jednotné digitální brány, varujeme před tím, aby toto zrychlení bylo vykoupeno nepřiměřenou administrativní zátěží při dokládání původu každé komponenty,“ řekl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
HK ČR v souvislosti s návrhem IAA podporuje především:
- Využití modelu „Made with Europe“, namísto striktního „Made in Europe“: strategická partnerství se zeměmi jako USA, Japonsko či Jižní Korea, ale také především s těmi, kteří mají k evropské legislativě nejblíže tj. zeměmi Evropského hospodářského prostoru a kandidáty na členství v EU, musí být vnímána jako ekvivalentní unijnímu původu v klíčových sektorech.
- Flexibilitu v nákupu technologií: legislativa musí umožnit nákup komponent ze třetích zemí bez nutnosti složitého dokládání vícenákladů, pokud v EU chybí konkurence.
- Zjednodušenou certifikaci: prokazování původu a udržitelnosti by mělo probíhat na úrovni technologických celků, nikoli jednotlivých komponent, aby se předešlo likvidační zátěži pro malé a střední podniky.
„HK ČR zároveň upozorňuje, že restrikce na přímé zahraniční investice a striktní pravidla dokládání původu mohou vyvolat odvetná opatření třetích zemí, což by paradoxně mohlo vést například k zastavení výroby solárních panelů a baterií v celé Evropě kvůli nedostatku vstupních surovin. Průmyslová politika EU musí zůstat realistická a otevřená důvěryhodným partnerům, aby skutečně přispívala k prosperitě a bezpečnosti občanů,“ doplnil prezident Zajíček.
Očekává se, že vyjednávání v Radě EU a Evropském parlamentu v průběhu roku 2026 povedou k určitému zmírnění nejkontroverznějších ustanovení o unijním původu, zejména v reakci na tlak tržně orientovaných států a varování ze strany klíčových obchodních partnerů. Klíčovým milníkem pak bude rok 2027, kdy má dojít k implementaci digitálních portálů a spuštění prvních akceleračních zón pro strategický průmysl. Pokud se v tomto období ukáže, že IAA vede k neúnosnému nárůstu nákladů bez odpovídajícího zvýšení výrobní kapacity, bude Evropská unie nucena k rychlé revizi mechanismů vícenákladů a kvót.
Hospodářská komora ČR bude nadále působit jako odborný partner vlády a monitorovat dopady IAA na podnikatelské prostředí.„Naším cílem je zajistit, aby evropská průmyslová renesance nebyla vykoupena ztrátou flexibility a dynamiky, které jsou pro české firmy nezbytné k přežití v globální konkurenci. Cesta k suverenitě nesmí vést skrze zdi protekcionismu, ale skrze mosty strategické spolupráce s partnery, kteří sdílejí naše cíle v oblasti bezpečnosti a udržitelnosti. IAA musí být skutečným akcelerátorem inovací, nikoli brzdou, která ve snaze o stabilitu zablokuje samotnou transformaci, jíž má sloužit,“ uzavřel prezident HK ČR Zdeněk Zajíček.
