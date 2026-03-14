Česká republika podpořila deklaraci Jaderného summitu v Paříži a výzvu Jaderné aliance k lepším podmínkám pro rozvoj jádra v EU

Česká republika podpořila závěrečnou deklaraci druhého Jaderného summitu, který se uskutečnil v Paříži. Zároveň se připojila ke společné výzvě států tzv. Jaderné aliance ke zlepšení podmínek pro rozvoj jaderné energetiky v Evropské unii, zejména v oblasti financování, podpory projektů a nastavení pravidel evropské taxonomie.
Česko a další členské státy aliance rovněž uvítaly zveřejnění nové strategie Evropské komise zaměřené na rozvoj a výstavbu malých modulárních reaktorů (SMR) v Evropě a nového Ilustrativního jaderného programu (PINC).„Jaderná energetika má pro Českou republiku i celou Evropu zásadní význam z hlediska energetické bezpečnosti, stability dodávek i dekarbonizace. Vítáme proto jak závěry Jaderného summitu v Paříži, tak novou strategii Evropské komise pro malé modulární reaktory a nový unijní Ilustrativní jaderný program. Význam a potřebu rozvoje jaderné energetiky potvrdila ve svém projevu na jaderném summitu i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, nyní je třeba provést potřebné změny a dále zlepšit podmínky pro jaderné investice i na úrovni EU,“ říká vrchní ředitel sekce jaderné energetiky a nových technologií Ministerstva průmyslu a obchodu Tomáš Ehler, který se summitu účastnil.
Jaderný summit uspořádala Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) ve spolupráci s Francií. Státy využívající jadernou energetiku spolu s MAAE na summitu potvrdily, že jádro představuje klíčový, bezpečný a spolehlivý zdroj nízkoemisní elektřiny, který je zásadní pro zajištění energetické bezpečnosti, dekarbonizace i pokrytí rostoucí poptávky po elektřině. Součástí deklarace je také výzva k posílení mezinárodní spolupráce, financování a technologického rozvoje s cílem významně rozšířit jaderné kapacity do roku 2050 při zachování nejvyšších standardů bezpečnosti, nešíření jaderných zbraní a ochrany životního prostředí. Deklarace je k dispozici zde.
Na okraji summitu se uskutečnilo rovněž setkání Jaderné aliance EU, která sdružuje více než polovinu členských států Evropské unie včetně České republiky. Země aliance ve společné deklaraci potvrdily podporu rozvoji jaderné energetiky jako klíčového nástroje pro dekarbonizaci, konkurenceschopnost a energetickou bezpečnost EU. Zároveň vyzvaly Evropskou komisi a evropské finanční instituce k zajištění technologické neutrality a rovných podmínek pro financování jaderných projektů, včetně nových reaktorů a malých modulárních reaktorů, v evropských programech a investičních nástrojích. Česká republika spolu s dalšími státy Jaderné aliance přivítala také zveřejnění nového dokumentu Evropské komise „Strategie pro rozvoj a výstavbu malých modulárních reaktorů (SMR) v Evropě“, stejně tak jako nového, 8. v pořadí Ilustrativního jaderného programu (Nuclear Illustrative Programme), který Komise publikuje na základě Smlouvy o Euratom.
Komentáře