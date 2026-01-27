Ve vývoji české vodárenské infrastruktury lze sledovat pozitivní trendy

Obor vodovodů a kanalizací v Česku se dál vyvíjí a objevují se v něm příznivé tendence, jako je snižování ztrát vody nebo využívání dešťové vody. Na tento vývoj navazují evropské požadavky na sledování ztrát, jež se dotknou především větších dodavatelů, i když Česko má pro jejich plnění dobré předpoklady.
Kanalizace dohání deficit
Statistiky posledních deseti let ukazují, že vodárenská infrastruktura se v Česku stále rozvíjí. Tempo růstu vodovodů je však nižší než u kanalizací, což souvisí s historicky vyšší napojeností obyvatel na vodovodní síť. Kanalizace tak v posledních letech dohánějí dřívější deficit.
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře