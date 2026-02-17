EU otevřela veřejnou kunzultaci k využití mezinárodních uhlíkových kreditů pro dosažení cíle 2040

Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci týkající se návrhu změny evropského právního rámce pro klima, která stanoví střednědobý cíl snížení čistých emisí skleníkových plynů o 90 % do roku 2040 ve srovnání s rokem 1990.
Tento rámec umožní od roku 2036 omezené využívání vysoce kvalitních mezinárodních uhlíkových kreditů podle článku 6 Pařížské dohody jako doplněk domácích opatření, aby EU postupovala směrem ke klimatické neutralitě do roku 2050.
Co může tato změna přinést ?
Zapojení mezinárodních kreditů by mohlo snížit náklady na plnění klimatického cíle a umožnit flexibilnější plánování investic do dekarbonizace. Na druhou stranu je třeba sledovat kvalitu a důvěryhodnost kreditů, způsob jejich integrace do evropského systému a riziko, že přílišná reliance na zahraniční kredity by mohla oddálit investice do domácích technologií a infrastruktury s nízkými emisemi. V minulosti byla česká průmyslová odvětví spíše opatrná a upozorňovala na možnou byrokratickou zátěž a nejistotu kolem mezinárodních mechanismů.
Máte možnost se k návrhu vyjádřit do 4. května prostřednictvím dotazníku dostupného na portálu Komise pro veřejné konzultace.
Komentáře