03/2025

EU otevřela veřejnou kunzultaci k využití mezinárodních uhlíkových kreditů pro dosažení cíle 2040

16. 2. 2026| zdroj: CEBRE0

european-flag-4777467_640
zdroj: pixabay

Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci týkající se návrhu změny evropského právního rámce pro klima, která stanoví střednědobý cíl snížení čistých emisí skleníkových plynů o 90 % do roku 2040 ve srovnání s rokem 1990.

Tento rámec umožní od roku 2036 omezené využívání vysoce kvalitních mezinárodních uhlíkových kreditů podle článku 6 Pařížské dohody jako doplněk domácích opatření, aby EU postupovala směrem ke klimatické neutralitě do roku 2050. 

Co může tato změna přinést ?

Zapojení mezinárodních kreditů by mohlo snížit náklady na plnění klimatického cíle a umožnit flexibilnější plánování investic do dekarbonizace. Na druhou stranu je třeba sledovat kvalitu a důvěryhodnost kreditů, způsob jejich integrace do evropského systému a riziko, že přílišná reliance na zahraniční kredity by mohla oddálit investice do domácích technologií a infrastruktury s nízkými emisemi. V minulosti byla česká průmyslová odvětví spíše opatrná a upozorňovala na možnou byrokratickou zátěž a nejistotu kolem mezinárodních mechanismů.

Máte možnost se k návrhu vyjádřit do 4. května prostřednictvím dotazníku dostupného na portálu Komise pro veřejné konzultace.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO