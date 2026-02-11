STAN: Starostové chtějí úpravu EU ETS 2, Nerudová navrhla konkrétní řešení v Evropském parlamentu

Europoslankyně Starostů Danuše Nerudová a předseda hnutí Vít Rakušan dnes představili konkrétní návrhy, jak posílit cenové pojistky v systému emisních povolenek ETS2 pro budovy a dopravu. Jako hlavní zpravodajka Evropského parlamentu k této legislativě má Danuše Nerudová v rukou klíčový nástroj k ochraně českých domácností před možnými cenovými šoky. Starostové tak plní svůj volební slib aktivně hájit české zájmy v Bruselu.
„Nedopustím, aby na ETS2 doplatili čeští občané. Návrh Komise je dobrý základ, ale musíme jít dál. Potřebujeme silnější cenové brzdy, lepší kompenzace pro zranitelné domácnosti a záchrannou pojistku pro případy energetických krizí. Přicházím s konkrétními návrhy, které jsem konzultovala s vedením evropských frakcí, zástupci evropského byznysu i energetických společností,“ oznámila Danuše Nerudová.
„Říct ne, jsem proti, tohle vetuju - to umí každý. Říct takhle ne, a přijít s vlastními, lepšími, konstruktivními návrhy, vyjednat pro ně podporu, přesvědčit o jejich užitečnosti ostatní, to je umění politiky. Tohle je přístup, který jsme našim voličům slibovali, a to nejen v kampani před evropskými volbami, a který v naší politice důsledně uplatňujeme, od nejmenší obce až po Brusel a Štrasburk. My tedy neslibujeme nesmysly, jako například zrušení emisních povolenek, ale pracujeme na tom, aby emisní povolenky fungovaly lépe a nepoškozovaly naše občany a náš průmysl. Za tenhle přístup Danuši Nerudové děkuji,” dodal Vít Rakušan.
Mezi konkrétní návrhy patří možnost dočasně vyjmout rezidenční budovy ze systému do doby, než se podaří dekarbonizovat jejich vytápění, posílení cenového stropu na 45 eur, plná kompenzace pro sociálně slabé domácnosti a vytvoření záchranné brzdy pro případy energetických krizí nebo mimořádně tuhých zim. Nerudová také navrhuje povinnost Evropské komise reagovat na cenové výkyvy nejpozději do 30 dnů.
Návrhy oficiálně představí začátkem března na výboru pro životní prostředí. V dubnu by je měl schválit výbor i plénum Evropského parlamentu, poté půjde Nerudová s mandátem Parlamentu vyjednat finální podobu s členskými státy. „Práci ale musí odvést i česká vláda v Radě a přesvědčit ostatní státy, aby v pojistkách v ETS2 chtěly jít dál,” uvedla Danuše Nerudová. Jako zpravodajka musí totiž finální opatření vyjednat s členskými státy. „Naši vládní politici však zatím navenek nevytvářejí dojem přehledné a konzistentní české pozice – zatím mění postoje od vášnivých deklarací o zrušení během kampaně, přes neimplementaci, kterou si sami schválili v nelegislativním usnesení, takže bez dopadu, až po poslední dopis Andreje Babiše, kde už mluví o modifikaci ETS2 a posílení cenových stabilizačních mechanismů,” dodala Nerudová.
Navíc nepomáhá fakt, že Česko nemá plnohodnotného ministra životního prostředí, který má tuto legislativu primárně v gesci. Ten by už teď měl objíždět hlavní města a domlouvat posílení pojistek. Pokud se tak nestane, ztíží to Danuši Nerudové pozici při vyjednávání lepších pojistek, protože právě přesvědčení členských států je klíčové.
Komentáře