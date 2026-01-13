Zálohování v novém, ale stále hodně děravém kabátě

Předposlední den loňského roku byl do legislativního procesu předložen poslanecký návrh novely zákona o obalech, který zavádí povinný zálohový systém pro plastové lahve na nápoje a nápojové plechovky. Znovu se tak do sněmovny vrací téma, které už jednou řešila předchozí vláda.
Poslanecký návrh (sněmovní tisk č. 73) se téměř shoduje s vládním návrhem, který se bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík snažil prosadit v minulém volebním období (sněmovní tisk č. 818). K tomuto návrhu se během meziresortního připomínkového řízení sešlo několik set připomínek z povinných připomínkových míst.
Vzhledem k tomu, že kritizovaná právní úprava nezískala dostatečnou podporu, připravil bývalý ministr společně s poslancem Václavem Pláteníkem a Gabrielou Svárovskou nový návrh. Ten má podle předkladatele „posílit principy cirkulární ekonomiky, omezit množství vzniklých odpadů a přinést úsporu primárních materiálů, a to především zavedením zálohových systémů pro nápojové plastové lahve a kovové nádoby na nápoje (plechovky).“ Novela kromě toho navrhuje zahrnout tištěné letáky do systému rozšířené odpovědnosti výrobce.
Navrhovaná legislativa byla předložena nikoliv jako vládní, ale jako poslanecký návrh, a to 30. prosince 2025. Připomínky bylo možné podávat do 4. ledna 2026. Většina připomínkových míst se k návrhu vyjádřila nesouhlasně, pouze několik z nich zaujalo neutrální stanovisko.
Moc se toho nezměnilo
