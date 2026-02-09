Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček jednal v Berlíně s německými ministry a podnikateli

Ministr průmyslu a obchodu a první místopředseda vlády Karel Havlíček absolvoval ve čtvrtek 5. února pracovní návštěvu Berlína. Během ní jednal s členy německé vlády, představiteli průmyslu i zástupci médií. Hlavními tématy byla energetika, průmyslová politika, digitalizace a posilování hospodářské spolupráce mezi Českou republikou a Německem.
Ministr Havlíček se setkal se spolkovou ministryní hospodářství a energetiky Katharinou Reiche. Jednání se zaměřilo především na energetickou bezpečnost, dopady cen energií na průmysl, rozvoj kritické infrastruktury a koordinaci postupů na úrovni Evropské unie. Česká delegace otevřela také otázky konkurenceschopnosti evropského průmyslu a nutnosti rychlejších povolovacích procesů pro strategické projekty. Následovalo jednání se spolkovým ministrem pro digitalizaci Karstenem Wildbergerem, kde se diskutovala digitální infrastruktura, rozvoj sítí nové generace, kybernetická bezpečnost a spolupráce v oblasti digitální ekonomiky.
Součástí programu byl rovněž pracovní oběd a kulatý stůl se zástupci německého byznysu v Domě německého hospodářství, organizovaný Hospodářskou komorou pro východní Evropu. Ministr Havlíček zde představil priority hospodářské politiky české vlády a jednal s přibližně třemi desítkami představitelů firem o investičních příležitostech, budoucnosti průmyslu a možnostech prohloubení česko-německé spolupráce. Ministr se také v rezidenci českého velvyslance setkal s více než padesáti zástupci německého průmyslu, ekonomických asociací a politiky. A také s německými novináři v mediálním domě Axel Springer. Program uzavřel brífink se zástupci českých médií na Velvyslanectví ČR v Berlíně.
„Německo je naším nejdůležitějším obchodním partnerem. Otevřeně jsme mluvili o energetice, konkurenceschopnosti průmyslu i digitální transformaci. Shodli jsme se, že bez užší spolupráce a koordinace na evropské úrovni nebude možné udržet silnou pozici evropské ekonomiky,“ uvedl ministr Havlíček.
