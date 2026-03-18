Od roku 2016 bylo obnoveno nebo vybudováno 103 rybníků. Pomáhají zadržovat vodu v krajině

Rekonstrukce, odbahnění i výstavbu rybníků v České republice podpořil v letech 2016–2025 program Ministerstva zemědělství „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“. Díky celkové dotační podpoře přesahující 1 miliardu korun bylo obnoveno nebo nově vybudováno 103 rybníků, které zlepšují schopnost krajiny zadržovat vodu, zvyšují bezpečnost při povodních a přispívají ke stabilitě vodních ekosystémů.
Právě bylo dokončeno závěrečné vyhodnocení programu 129 280 „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“. Program byl zaměřen na rekonstrukci, odbahnění a výstavbu rybníků o rozloze větší než 2 ha. Jeho cílem bylo posílit retenční schopnost krajiny, zvýšit bezpečnost rybníků při povodních a zlepšit jejich technický stav. Program se zároveň zaměřoval na řešení havarijních situací na rybnících. Realizace probíhala v letech 2016 až 2025.
V rámci čtyř výzev pro podávání žádostí bylo podpořeno celkem 103 rybníků s dotační podporou ve výši 1,05 miliardy korun. Žadateli byly rybářsky hospodařící subjekty – jak podnikající fyzické osoby, tak právnické osoby. Všechny realizované rybníky jsou nyní v souladu s podmínkami programu zabezpečeny na povodně o intenzitě Q100 a vyšší a jejich retenční objem je minimálně 10 % z celkového objemu. Každý rybník byl uveden do normového stavu, který zajišťuje jeho spolehlivou funkčnost i bezpečnost. Z celkem 28 rybníků bylo odtěženo 1,374 milionu m³ sedimentu, který byl následně využit zapracováním do zemědělské půdy, čímž přispěl k jejímu zúrodnění. Na 59 rybnících byla opravena hráz, vybudováno nové výpustné zařízení a zřízen kapacitní bezpečnostní přeliv pro bezpečné převedení povodňových průtoků.
Program podpořil také výstavbu 35 zcela nových, případně dlouhodobě nefunkčních či zaniklých rybníků. Ty nyní zadržují celkem 2,401 milionu m³ vody a v různých lokalitách České republiky přispívají ke zlepšení mikroklimatu, stabilizaci hladiny podzemních vod a zpomalení odtoku vody z krajiny. Díky realizovaným projektům vzniklo také 35 nových vodních ekosystémů o celkové ploše 181 hektarů, které poskytují vhodná stanoviště mnoha druhům rostlin a živočichů. U devíti rybníků byl odstraněn jejich havarijní stav. Před poskytnutím podpory tyto nádrže představovaly riziko vzniku zvláštní povodně a ohrožovaly své okolí, například kvůli průsakům hrází nebo havarijnímu stavu výpustí. Po realizaci opatření jsou nyní všechny plně funkční a zabezpečené pro bezpečné převedení povodňových průtoků. Podpora zadržování vody v krajině, která patří mezi priority Ministerstva zemědělství, pokračuje i nadále prostřednictvím programu 129 380 „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže – 2. etapa“.
