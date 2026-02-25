03/2025

Recyklace plastů po evropsku

24. 2. 2026| autor: Pavel Mohrmann0

portret_pm.2e16d0ba.fill-730x425.2e16d0ba.fill-640x425

Zdá se, že mechanická recyklace plastů, tedy cirkulace tohoto materiálu, který je z umělecko-chemického pohledu „multižánrový“, je v Evropě dogma. Jiné zpracování plastového odpadu pokulhává, není z různých důvodů podporováno, nebo jen „na oko“, případně je jím zcela opovrhováno jako nedůstojným.

Kde se tento přístup vzal, nevím. Občas se účastním různých cirkulárních debat, workshopů, konferencí a jiných sofistikovaných událostí, které jsou plné cirkulárních odborníků s jasnými pohledy, vyhrnutými rukávy a rozmáchlými gesty, jimž slovo downcycling ve slovnících chybí. Rádi by z plastového recyklátu vyráběli nejnamáhavější komponenty raketových motorů. Pokud ale Evropa nepochopí, že bychom měli být rádi za každou prodanou plaňku do plotu či květináč, který si zákazník odnese z hobby marketu, nebude recyklace fungovat.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

PřihlásitObjednat předplatné

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO