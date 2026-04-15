EU připravuje pravidla pro využití mezinárodních uhlíkových kreditů po roce 2030

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k připravovanému právnímu rámci, který má umožnit omezené využívání mezinárodních uhlíkových kreditů při plnění klimatického cíle EU pro rok 2040.
Cílem je nastavit pravidla pro jejich zapojení do evropské klimatické politiky tak, aby doplňovaly domácí opatření a zároveň zachovaly environmentální integritu i ekonomickou efektivitu.
Až 5 % emisí může být pokryto kredity ze zahraničí
Podle návrhu změny evropského právního rámce pro klima má EU do roku 2040 snížit čisté emise skleníkových plynů o 90 % oproti roku 1990. Součástí tohoto cíle má být možnost využít od roku 2036 mezinárodní uhlíkové kredity až do výše 5 % emisí z roku 1990, a to jako doplněk k domácím opatřením. Zvažuje se také zkušební období v letech 2031–2035, které by mělo otestovat fungování mezinárodního trhu s uhlíkem.
Důraz na kvalitu a důvěryhodnost kreditů
Klíčovým tématem připravované legislativy je nastavení pravidel pro:
- původ a kvalitu kreditů,
- jejich nákup a využití,
- financování celého mechanismu,
- a jejich začlenění do stávajících nástrojů klimatické politiky EU.
Komise zdůrazňuje, že kredity musí splňovat požadavky Pařížské dohody a pocházet z projektů s reálným a dlouhodobým přínosem pro snižování emisí.
Dopady: transformace ekonomiky i nové investice
Přechod ke klimatické neutralitě bude podle Komise znamenat zásadní proměnu evropské ekonomiky, včetně změn ve výrobě, spotřebě i investičních tocích. Zatímco celkový dopad na HDP má být omezený, výraznější dopady lze očekávat na úrovni jednotlivých odvětví a regionů. Zapojení mezinárodních kreditů má přispět k dosažení klimatických cílů nákladově efektivněji, zároveň však bude nutné vyvážit jejich využití s domácími opatřeními.
Evropská komise nyní sbírá podklady od odborné i širší veřejnosti v rámci 12týdenní veřejné konzultace. Výsledky budou sloužit jako podklad pro posouzení dopadů a následný legislativní návrh, jehož zveřejnění se očekává ve 4. čtvrtletí roku 2026.
Komentáře