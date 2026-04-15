1/2026

EU připravuje pravidla pro využití mezinárodních uhlíkových kreditů po roce 2030

15. 4. 2026| zdroj: Hospodářská komora ČR

pexels-rnnzeravac-12171275
zdroj: pexels

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k připravovanému právnímu rámci, který má umožnit omezené využívání mezinárodních uhlíkových kreditů při plnění klimatického cíle EU pro rok 2040.

Cílem je nastavit pravidla pro jejich zapojení do evropské klimatické politiky tak, aby doplňovaly domácí opatření a zároveň zachovaly environmentální integritu i ekonomickou efektivitu.

Až 5 % emisí může být pokryto kredity ze zahraničí

Podle návrhu změny evropského právního rámce pro klima má EU do roku 2040 snížit čisté emise skleníkových plynů o 90 % oproti roku 1990. Součástí tohoto cíle má být možnost využít od roku 2036 mezinárodní uhlíkové kredity až do výše 5 % emisí z roku 1990, a to jako doplněk k domácím opatřením. Zvažuje se také zkušební období v letech 2031–2035, které by mělo otestovat fungování mezinárodního trhu s uhlíkem.

Důraz na kvalitu a důvěryhodnost kreditů

Klíčovým tématem připravované legislativy je nastavení pravidel pro:

  • původ a kvalitu kreditů,
  • jejich nákup a využití,
  • financování celého mechanismu,
  • a jejich začlenění do stávajících nástrojů klimatické politiky EU.

Komise zdůrazňuje, že kredity musí splňovat požadavky Pařížské dohody a pocházet z projektů s reálným a dlouhodobým přínosem pro snižování emisí.

Dopady: transformace ekonomiky i nové investice

Přechod ke klimatické neutralitě bude podle Komise znamenat zásadní proměnu evropské ekonomiky, včetně změn ve výrobě, spotřebě i investičních tocích. Zatímco celkový dopad na HDP má být omezený, výraznější dopady lze očekávat na úrovni jednotlivých odvětví a regionů. Zapojení mezinárodních kreditů má přispět k dosažení klimatických cílů nákladově efektivněji, zároveň však bude nutné vyvážit jejich využití s domácími opatřeními.

Evropská komise nyní sbírá podklady od odborné i širší veřejnosti v rámci 12týdenní veřejné konzultace. Výsledky budou sloužit jako podklad pro posouzení dopadů a následný legislativní návrh, jehož zveřejnění se očekává ve 4. čtvrtletí roku 2026.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO
ORGREZ