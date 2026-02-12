Ministerstva průmyslu a obchodu ČR komentovalo výsledky průmyslu a stavebnictví za prosinec 2025

„Průmyslová produkce se pomalu zotavuje a v prosinci rostla, i když ne tak významně jak v předchozím měsíci. I tak se jedná o solidní výsledek. Počet rostoucích odvětví zpracovatelského průmyslu se v průběhu druhé poloviny roku začal postupně zvyšovat, v prosinci vykázalo růst 15 z 22 odvětví. Nejvýznamnější růst zaznamenaly výroba ostatních dopravních prostředků, výroba kovových konstrukci a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení a odvětví výroby oděvů.
Záporným směrem k vývoji průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba usní a souvisejících výrobků. Velice příznivou zprávou je růst hodnoty nových zakázek a růst tržeb. Také německému průmyslu se v listopadu dařilo, a to stejně jak v říjnu. Sice došlo k drobnému zhoršení tuzemského indexu nákupních manažerů výroby, ale nijak dramaticky, a tak lze očekávat pokračující dobrou kondici průmyslu v letošním roce.“, uvedl vrchní ředitel sekce průmyslu a ochrany spotřebitele Ing. Eduard Muřický.
Průmyslová produkce v prosinci meziročně reálně vzrostla o 3,8 %. Zpracovatelský průmysl zaznamenal meziroční růst o 4,5 % a těžba a dobývání o 6,3 %. Naopak pokles vykázala výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu o 2,6 %. Meziměsíčně objem produkce vzrostl reálně o 0,4 %. Dařilo se především těžbě a dobývání a drobně i zpracovatelskému průmyslu. Naopak výroba a rozvod elektřiny, plynu a klimatizovaného vzduchu vykázala pokles.
Zpracovatelský průmysl meziročně vzrostl o 4,5 %. Počet rostoucích odvětví zpracovatelského průmyslu se v průběhu druhé poloviny roku začal postupně zvyšovat. V prosinci vykázalo růst 15 z 22 odvětví, což je potvrzení zlepšujícího se trendu, i když meziměsíčně o něco málo horší výsledek. Dvouciferný růst vykázala výroba ostatních dopravních prostředků, výroba kovových konstrukci a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení a odvětví výroby oděvů. Dvouciferně naopak klesla pouze výroba usní a souvisejících výrobků. Hodnota nových průmyslových zakázek v běžných cenách ve sledovaných odvětvích vykázala meziroční růst o 24,9 %, který byl tažen převážně růstem zakázek ze zahraničí o 40,0 % a tuzemské zakázky naopak klesly o 0,6 %.
Tržby v nominálním vyjádření meziročně vzrostly o 0,7 %, když tržby z přímého vývozu vzrostly o 3,8 %, zatímco tržby z tuzemska klesly o 2,4 %. Ceny průmyslových výrobců v prosinci meziročně klesly o 2,1 % a pokles pokračoval jedenáctý měsíc v řadě. Ve srovnání s předchozím měsícem tempo snižování cen zrychlilo. Průmyslová výroba v Německu zaznamenala v listopadu růst o 1,0 %, což je oproti předešlému měsíci stejný výsledek. Výhled pro německou ekonomiku je oproti říjnu prakticky stejně optimistický, což se může promítnout i do tuzemské ekonomiky.
Český zpracovatelský sektor zaznamenal v lednu 2026 o něco méně horší výsledek než v posledním měsíci roku 2025. Index nákupních manažerů (PMI podle S&P Global) klesl z prosincových 50,4 bodů na lednových 49,8 bodů. Díky mírnému snížení indexu se zpracovatelský sektor navrátil k poklesu a naznačuje nepatrné zhoršení zdraví sektoru. Produkce se meziměsíčně významněji zvýšila, oproti tomu nové zakázky klesají. Snížení nových obchodů je spojeno se slabou poptávkou, hlavně na klíčových zahraničních trzích. Nové exportní zakázky poprvé po třech měsících klesly kvůli útlumu poptávky v Německu a kvůli mezinárodní konkurenci. Míra inflace vstupů zrychlila již třetí měsíc v řadě na nejvyšší tempo za tři roky a firmy vyšší náklady promítaly do prodejních cen. Nárůst provozních nákladů zapříčinily vyšší náklady za dodavatelské služby a suroviny a také poplatky spojené s certifikací v souvislosti s novými nařízeními o uhlíkovém vyrovnání při exportu. Tempo inflace cen bylo významné a nejprudší od února 2022. Čeští výrobci stále omezovali nákupy vstupů, odůvodněné využíváním stávajících zásob a nižším příjmem nových zakázek. Zaměstnanost po jednom měsíci růstu znovu klesla, především kvůli úsporným opatřením firem. Zásoby vstupů i výrobků se snížily. Tempo redukce zásob vyrobeného zboží zvolnilo díky přesunu nevyzvednutých zakázek na sklad. Důvěra v budoucí výhled na rok 2026 byla optimistická, oproti předchozímu měsíci se zvýšila a byla nejsilnější od června 2025. Firmy jsou povzbuzeny posílením poptávky, především na hlavních exportních trzích.
Bariéry růstu firem, i přes zlepšující se tendenci, nadále představují nedostatečná poptávka a nedostatek zaměstnanců. V roce 2025 byla průmyslová produkce meziročně vyšší o 1,5 % a loňský rok měl o jeden pracovní den méně než rok 2024. Největší podíl na růstu měla výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kde produkce vzrostla o 4,4 %, následovala výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla, která vzrostla o 4,1 % a také výroba pryžových a plastových výrobků s meziročním růstem 3,6 %. Naopak nejvíce meziročně klesla těžba uhlí s meziročním poklesem o 4,6 %, poté výroba nápojů s poklesem o 3,8 % a také výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, kde se výroba snížila o 3,2 %.
Společně s údaji za průmysl zveřejnil Český statistický úřad údaje za stavebnictví, k nimž vrchní ředitel sekce průmyslu a ochrany spotřebitele Ing. Eduard Muřický uvedl: „Stavební produkce v České republice roste meziročně už čtrnáctý měsíc v řadě, i když tempo oslabuje. K pokračujícímu růstu přispěly oba hlavní segmenty – pozemní i inženýrské stavitelství. Důvěra ve stavebnictví je meziročně vyšší, což signalizuje optimističtější výhled firem pro tento rok.“
Stavební produkce v prosinci meziročně vzrostla o 5,3 % a roste již čtrnáct měsíců v řadě. Inženýrské stavitelství zaznamenalo nárůst o 10,9 % a pozemní stavitelství vzrostlo o 2,3 %. Počet zahájených bytů zaznamenal meziroční pokles o 11,2 % na 2 774, ale počet dokončených bytů vzrostl o 56,1 % na 2 988. Stavební úřady vydaly meziročně o 7,2 % více stavebních povolení a jejich orientační hodnota klesla o 54,7 % na 36,0 mld. Kč. Saldo indexu důvěry ve stavebnictví se v lednu 2026 meziměsíčně snížilo na hodnotu -5,5. Negativní hodnocení současné poptávky po stavebních pracích se ve srovnání s předchozím měsícem mírně zvýšilo. Meziměsíčně se mírně zvýšilo očekávání vývoje růstu stávajícího počtu zaměstnanců v příštích třech měsících a mírně se zvýšil i počet firem, které očekávají růst cen stavebních prací v období příštích tří měsíců. Důvěra ve stavebnictví je meziročně vyšší.
Bariérami růstu ve stavebnictví jsou nadále, i přes jejich pokles, nedostatečná poptávka či nedostatek zaměstnanců. V roce 2025 vzrostla stavební produkce meziročně o 9,3 %, přičemž hlavní roli v tomto růstu hrálo inženýrské stavitelství, které meziročně vzrostlo o 10,5 %. Produkce v pozemní stavitelství vzrostla o 8,6 %.
Komentáře