V říjnu 2026 SOVAK znovu otevře studijní program „Vodohospodářské stavby a provozování vodovodů a kanalizací"

12. 2. 2026| zdroj: SOVAK0

SOVAK ČR otevírá od října 2026 již devátý ročník studijního programu „Vodohospodářské stavby a provozování vodovodů a kanalizací“ (dříve pod názvem „Provozovatel vodovodů a kanalizací I“).

Opět ve spolupráci se Střední školou stavební ve Vysokém Mýtě, která připravuje vodohospodáře více než 125 let a celoživotnímu vzdělávání se věnuje od roku 2005. Program si klade za cíl přispět k dalšímu zvýšení kvalifikační úrovně provozovatelů vodovodů a kanalizací i zainteresovaných pracovníků veřejné a státní správy. Poskytne ucelené odborné vzdělání na úrovni maturitního studia v oblasti provozování vodovodů a kanalizací a je zakončen jednotlivou zkouškou profilové části maturitní zkoušky z předmětu Vodohospodářské stavby. Absolventi obdrží Osvědčení o jednotlivé zkoušce.

Bližší informace naleznete na Studijní program Vodohospodářské stavby a provozování vodovodů a kanalizací | SOVAK ČR

