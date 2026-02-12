V říjnu 2026 SOVAK znovu otevře studijní program „Vodohospodářské stavby a provozování vodovodů a kanalizací"

SOVAK ČR otevírá od října 2026 již devátý ročník studijního programu „Vodohospodářské stavby a provozování vodovodů a kanalizací“ (dříve pod názvem „Provozovatel vodovodů a kanalizací I“).
Opět ve spolupráci se Střední školou stavební ve Vysokém Mýtě, která připravuje vodohospodáře více než 125 let a celoživotnímu vzdělávání se věnuje od roku 2005. Program si klade za cíl přispět k dalšímu zvýšení kvalifikační úrovně provozovatelů vodovodů a kanalizací i zainteresovaných pracovníků veřejné a státní správy. Poskytne ucelené odborné vzdělání na úrovni maturitního studia v oblasti provozování vodovodů a kanalizací a je zakončen jednotlivou zkouškou profilové části maturitní zkoušky z předmětu Vodohospodářské stavby. Absolventi obdrží Osvědčení o jednotlivé zkoušce.
Bližší informace naleznete na Studijní program Vodohospodářské stavby a provozování vodovodů a kanalizací | SOVAK ČR
