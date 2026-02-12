Teplárna Kladno oznámila ukončení výroby tepla

Teplárna Kladno s.r.o. vyzvala Energetický regulační úřad, aby nejpozději do 31. března letošního roku rozhodl o ustanovení dodavatele tepla nad rámec licence. Po tomto termínu už nemůže dále Teplárna Kladno s.r.o. vyrábět a dodávat teplo z důvodu ekonomické neudržitelnosti.
Na současné nepříznivé ekonomické situaci Teplárny Kladno s.r.o. se významně podepsala drahá emisní povolenka, nastavení evropského energetického trhu a nevyvážená smlouva s distributorem TEPO s.r.o., uzavřená ještě v době před energetickou krizí. Rozhodnutí ukončit výrobu tepla na jaře 2026 oznámila teplárna už v říjnu 2024. Během patnáctiměsíčního jednání ale distributor tepla TEPO s.r.o. ani město Kladno nepřijali žádná navrhovaná řešení.
„Energetický regulační úřad jsme informovali o tom, že za stávajících smluvních a tržních podmínek není další výkon licencované činnosti v oblasti dodávek tepelné energie možný. Cena, za kterou dlouhodobě teplo dodáváme, nepokrývá výrobní náklady a na výrobu tepla tak ročně doplácíme desítky miliónů korun. To ale neznamená, že odběratelé v Kladně zůstávají okamžitě bez dodávek tepla. Podle energetického zákona by měl nyní ERÚ rozhodnout o novém dodavateli nad rámec licence, kterým ovšem nemůže být Teplárna Kladno s.r.o., ale jiný dodavatel, který využije technologie teplárny a teplo bude dodávat za cenu nákladů. V dopise pro ERÚ jsme upozornili na skutečnost, že dodávky tepelné energie nelze v dané lokalitě zajistit z alternativního zdroje. Přerušení dodávek by mělo významné dopady na odběratele, je tedy nutné rozhodnout o dodavateli tepla nad rámec licence co nejdříve,“ uvádí ředitel Teplárny Kladno Michal Hons.
Během opakovaných dlouhodobých jednání s TEPO s.r.o. se Teplárna Kladno s.r.o. od počátku roku 2024 snažila najít kompromis a zohlednit reálný nárůst ceny emisní povolenky v ceně odebíraného tepla. „Za teplo zaplatí v současné době konečný odběratel v Kladně o desítky procent víc, než za kolik prodává Teplárna Kladno s.r.o. teplo společnosti TEPO s.r.o. Rozdíl je marže pro společnost TEPO s.r.o., reálně tedy zůstává městu. I po mírném zvýšení ceny by teplo v Kladně zůstalo jedním z nejlevnějších v rámci centrálních zdrojů tepla v celé ČR.
Upozorňovali jsme TEPO s.r.o., že stávající smlouva je pro nás likvidační a může vést pouze k ukončení výroby tepla v Teplárně Kladno. Snažili jsme se o urychlené zahájení jednání o transformaci a současně jsme přišli s návrhem řešení, které jsme považovali za oboustranně přijatelné. Představili jsme možné řešení v podobě transformace teplárny z uhlí na plynové kogenerační jednotky doplněné o záložní plynové kotle a předložili indikativní cenu tepla z tohoto zdroje. Společnost TEPO s.r.o. ale žádný náš návrh nepřijala,“ doplňuje Michal Hons.
Ukončení výroby tepla v Teplárně Kladno ale neznamená okamžité ukončení výroby elektrické energie. Možnost vyrábět elektrickou energii podle požadavků ČEPS, a.s., má Teplárna Kladno s.r.o. nejdéle do března 2027. „O ukončení výroby elektrické energie z uhlí v nejbližším možném zákonném termínu, tedy v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027, jsme informovali ČEPS, a.s., v loňském roce. Ze závěrů společnosti ČEPS, a.s., ale vyplývá, že další provoz Teplárny Kladno není ze strany společnosti ČEPS, a.s., požadován,“ informuje Michal Hons.
O dalších krocích směřujících k postupnému ukončení provozu Teplárny Kladno budeme informovat.
