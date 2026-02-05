03/2025

Neformální Rada ministrů životního prostředí se uskuteční 5. a 6. února v Nikósii

5. 2. 2026| zdroj: MŽP0

gregmontani-cyprus-1395922_640
zdroj: pixabay

Ve dnech 5. a 6. února 2025 se v kyperské Nikósii uskuteční neformální zasedání Rady ministrů životního prostředí Evropské unie, pořádané v rámci kyperského předsednictví v Radě EU.

Hlavními tématy neformálního jednání budou zejména další postup v oblasti mezinárodní ochrany klimatu, budoucí konkurenceschopnost evropského průmyslu, odpadové hospodářství a vodohospodářská odolnost. V rámci bilaterálních jednání bude pozornost věnována také systému obchodování s emisními povolenkami (ETS).

Českou republiku bude na neformálním jednání Rady EU pro životní prostředí zastupovat náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž a ředitel odboru mezinárodních vztahů Michal Pastvinský. Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek se neformálního zasedání nezúčastní z důvodu své účasti na jednání Poslanecké sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě.

Ministerstvo životního prostředí děkuje slovenské straně za nabídku společné cesty na jednání neformální Rady ministrů životního prostředí na Kypru, která však musela být zrušena z důvodu jednání Národní rady Slovenské republiky.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO