S přispěním CENIA získalo MŽP certifikát minimálního standardu kvalitní správy dat

Moderní veřejná správa se dnes neobejde bez kvalitních, spolehlivých a srozumitelných dat, která jsou dohledatelná, dostupná a připravená pro digitalizaci veřejných služeb i pro informované rozhodování státu. Právě systematická práce s daty je jedním z klíčových předpokladů moderní a otevřené státní správy.
V prostředí veřejné správy České republiky se v posledních letech podařilo dosáhnout významného pokroku zejména v oblasti otevřených dat. Na tento vývoj navazuje projekt Zajištění podmínek pro kvalitní správu datového fondu a zajištění řízeného přístupu k datům, který prosazuje principy kvalitní správy dat napříč celou veřejnou správou.
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) se v rámci tohoto projektu aktivně zapojila do spolupráce mezi Digitální informační agenturou (DIA) a Ministerstvem životního prostředí (MŽP), zejména v oblasti konceptuálního modelování agend. CENIA se podílela na metodickém nastavení a samotném zpracování konceptuálních datových modelů pro několik klíčových agend. Konceptuální modely zahrnují zákonem definované objekty a subjekty, jejich vlastnosti i vzájemné vazby. Zpracované údaje jsou rovněž využitelné pro poloautomatizovaný vklad do Registru práv a povinností (RPP).
Díky této systematické práci se daří v resortu životního prostředí otevírat a zpřístupňovat data na vysoké odborné úrovni, s jasným a praktickým přínosem pro uživatele – jak z řad veřejné správy, tak odborné i široké veřejnosti. I díky těmto aktivitám CENIA získalo Ministerstvo životního prostředí od Digitální informační agentury certifikát o splnění Minimálního standardu kvalitní správy dat. MŽP se tak zařadilo mezi aktivní a pokročilé instituce v oblasti digitalizace a datové správy státní správy.
