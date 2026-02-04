ČEZ Prodej překročil metu 600 000 zákazníků u plynu a dále zlevňuje

ČEZ Prodej dodává plyn už více než 600 000 zákazníkům a dále posiluje svou pozici druhého největšího českého dodavatele plynu vf Česku. I přes současné vysoké velkoobchodní ceny plynu teď ČEZ Prodej dále domácnostem zlevňuje. Po snížení cen produktů na dobu neurčitou, nyní snižuje ceny jedno, dvou i tříletých fixací, a to meziročně o desítky procent.
Například cena tříleté plynové fixace klesla na 876 Kč/MWh (1 060 Kč/MWh včetně DPH), meziročně o 40 procent. Klesají i fixované produkty u elektřiny. Už více než 600 000 zákazníků odebírá plyn od společnosti ČEZ Prodej, která tak drží zhruba 22% podíl na českém trhu a v loňském roce dodala svým klientům celkem 4,9 TWh plynu. V současné době je jedním z 57 dodavatelů, kteří v Česku plynové produkty nabízejí, pozici dvojky na trhu si drží dlouhodobě od roku 2020.
Celá Skupina ČEZ své know-how v oblasti plynu neustále zvyšuje: vedle dodávek plynu domácnostem i firemním zákazníkům například buduje nové plynové teplárny, zajišťuje kapacity LNG pro zvýšení energetické bezpečnosti Česka, provozuje distribuční plynové sítě, obchoduje s plynem na mezinárodních trzích.
„V nabídce plynových produktů domácnostem panuje velmi ostrá konkurence. Velmi mě proto těší, že se nám daří díky nabídce výhodných cen neustále nabírat nové zákazníky. Jen za poslední rok přešli k ČEZ Prodej desítky tisíc klientů. Jedním z důvodů jsou velmi výhodné ceny, které nyní dál snižujeme, přestože ceny na velkoobchodním trhu rostou,“ řekl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.
ČEZ Prodej jako první na trhu stlačil cenu plynu pod tisícovku, když před rokem na podzim nabídl plyn za 950 Kč/MWh v rámci fixovaného produktu Plyn Akce. Teď se nabízí nejvýhodnější tříletý produkt za 876 Kč/MWh (1 060 Kč/MWh včetně DPH), což je meziroční pokles o 40 procent a opět jde o jednu z nejlevnějších nabídek na trhu. Pokud si produkt zákazník sjedná on-line, získá navíc bonus 1 000 korun. Také na dvouleté fixaci noví zákazníci ušetří. Produkt „Plyn FIX na 2 roky“ zlevňuje na 950 Kč/MWh (1 150 Kč/MWh včetně DPH), tedy meziročně o téměř 30 procent. Roční fixace „Plyn FIX na 1 rok“ pořídí za 1025 Kč/MWh (1 240 Kč/MWh včetně DPH).
„Obliba fixací se zejména u plynu drží velmi vysoko. V loňském roce si nově příchozí zákazníci volili u plynu fixaci v 87 % případů. Zároveň se nám potvrdil velký zájem klientů o delší, tříletou fixaci plynu – tu si v posledním čtvrtletí roku 2025 vybralo 45 % nových zákazníků. I proto jsme se tento produkt rozhodli ještě více zatraktivnit a jeho cenu jsme snížili,“ doplňuje Kadlec.
Naposledy ČEZ Prodej plyn zlevňoval na Nový rok, kdy snížil ceny zákazníkům s produkty na dobu neurčitou. Navíc u plynu nabízí i další související služby, ať už to je nabídka plynových kotlů, jejich servisování a revize, nebo asistenční služby při poruchách či haváriích. Kromě toho poskytuje také komplexní poradenství v oblasti energetických úspor. To vše přispívá k tomu, že je ČEZ Prodej pro domácnosti preferovaným dodavatelem plynu.
Důvěru zákazníků zvyšuje i to, že celá Skupina ČEZ se plynu intenzivně věnuje a neustále zvyšuje své know-how. Po vypuknutí války na Ukrajině se ČEZ významně zapojil do zajištění energetické bezpečnosti České republiky zasmluvněním kapacity v LNG terminálu Eemshaven v Nizozemsku. Od zahájení provozu v září 2022 do konce roku 2025 přijal terminál celkem 72 lodí s plynem pro Českou republiku. Ty přivezly 6,44 miliardy metrů krychlových plynu, což odpovídá 73,1 GWh plynu, tedy roční spotřebě plynu ČR.
Skupina ČEZ je od srpna 2024 aktivní také v distribuci plynu a to díky koupi společnosti GasNet. Před několika dny dokončila nákup také společnosti GasDistribution, a rozšíří tak svou plynárenskou síť do všech krajů vyjma Prahy. Plynárenská síť má významnou roli při transformaci českého teplárenství a jeho přechodu od uhelné energetiky k zemnímu plynu a později k vodíku.
Kromě plynu snižuje ČEZ Prodej na konci ledna také ceny vybraných fixovaných produktů u elektřiny, meziročně o 5 až 10 procent. Elektřina FIX na 3 roky zlevňuje v nejběžnější sazbě D02 o 149 korun na 2 686 Kč/MWh (3 250 Kč/MWh včetně DPH). Klienti, kteří preferují kratší fixace, mohou zvolit Elektřinu Online na 1 rok, která zlevnila o více než 130 korun na 2 760,33 Kč/MWh (3 340 Kč/MWh včetně DPH). K online sjednání navíc mohou noví zákazníci získat bonus v hodnotě několika tisíc korun podle výše spotřeby.
ČEZ Prodej v loňském roce zlevňoval celkem pětkrát. Hned na začátku letošního roku pak pokračoval v nastavené strategii snížením cen produktů na dobu neurčitou, které má 1,6 milionu zákazníků. Pokud to vývoj cen na velkoobchodních trzích dovolí, bude ceníky pro koncové zákazníky snižovat i nadále.
