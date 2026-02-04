Praha posiluje teplárenství a moderní energetiku. Podepsala rámec spolupráce s ČEZ ESCO

Hlavní město a ČEZ ESCO uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti teplárenství a moderní energetiky. Cílem je vytvořit dlouhodobý rámec pro odbornou a otevřenou spolupráci při zajištění stabilních, bezpečných a dostupných dodávek tepla pro Pražany, pro rozvoj energetických úspor a pro modernizaci energetické infrastruktury města.
Dohoda zároveň otevírá prostor pro sdílení know-how a přípravu strategických projektů. Vznikne pracovní skupina se zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, ČEZ ESCO a Asociace poskytovatelů energetických služeb, která připraví konkrétní návrhy a analýzy.
„Dohoda navazuje na přípravu Strategie a generelu teplárenství do roku 2036. Praha se chystá na konec uhlí v teplárenství a na přechod k nízkoemisním zdrojům. Zároveň snižujeme energetickou náročnost městských budov a zlepšujeme jejich ekologickou stopu. Významně přispěje k efektivnějšímu využívání zdrojů v rámci Pražských služeb a.s. a nově připravovaných projektů, jako je například Energocentrum. Partnerství s ČEZ ESCO nám pomůže přesně vyčíslit možné úspory, připravit modernizaci soustav a nastavit systém jednotlivých kroků tak, abychom udrželi jistotu dodávek i rozumné ceny pro Pražany,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Od 1. února 2026 funguje v rámci Magistrátu hl. m. Prahy odbor energetiky v přímé podřízenosti ředitele úřadu. Odbor zajistí koordinaci a řízení obnovitelných zdrojů v majetku města, zavádění energetického managementu, naplňování územní energetické koncepce a plnění městských strategií v oblasti ochrany klimatu a energetické bezpečnosti.
„Energetika v posledních letech prochází zásadní proměnou, která se výrazně dotýká i pražského teplárenství. Tepelná elektrárna v Mělníku dnes zajišťuje dodávky tepla pro více než 210 tisíc odběrných míst v Praze, a právě proto je klíčová vzájemná koordinace centrálních zdrojů zásobování teplem. Naší ambicí je zajistit stabilní a řízený přechod k modernějším a nízkoemisním zdrojům energie tak, aby Pražané měli dlouhodobě bezpečné, cenově předvídatelné a dostupné dodávky tepla, a současně docházelo k postupnému snižování emisí celé pražské teplárenské soustavy. Zároveň bych rád zdůraznil, že s memorandem v této fázi nejsou spojeny žádné přímé finanční nároky na městský rozpočet,“ říká předseda Výboru pro energetiku Zastupitelstva hl. m. Prahy Jan Chabr.
„ČEZ je prostřednictvím elektrárny Mělník největším dodavatelem tepla do města. Zároveň spolupracujeme na energetické modernizaci řady budov ve městě, kde vznikají nové zdroje tepla i energeticky chytré budovy, včetně památkově chráněných objektů, jako třeba Obecní dům, Rudolfinum, Státní opera nebo Národní divadlo. Potenciál úspor je každopádně v Praze stále obrovský a my jsme připraveni spolu s městem vytipovat další objekty, které lze modernizovat a ušetřit pražskému rozpočtu finance,“ vysvětluje generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.
ČEZ ESCO má na starosti například velký projekt energetických úspor formou EPC v městských objektech realizovaný Operátorem ICT, kde jeho dceřiná společnost ENESA energeticky zmodernizovala Obecní dům, Výstaviště Holešovice, Olivovu dětskou léčebnu v Říčanech, sídlo Technické správy komunikací v ulici Řásnovka, Obvodního ředitelství Městské policie pro Prahu 1 v Opletalově ulici a Aquacentrum Šutka v Praze 8. V objektech se uskutečnila například výměna osvětlení, zdrojů vytápění nebo byla zajištěna úsporná opatření snižující spotřebu vody. Výsledkem jsou úspory přes 10,5 milionu korun ročně a garance snížení emisí CO2 celkem o 11 480 tun. Celkem už projekt ušetřil městu 55 milionů korun.
„Úspory energií mají ve velkých městech včetně Prahy obrovský potenciál a stále existují tisíce budov, které jsou energeticky nehospodárné a generují zbytečně vysoké náklady. EPC jsou ideálním řešením, a to zejména v době, kdy hlavní město plánuje snížení emisí o desítky procent. Projekty energetických úspor navíc umí uspořit desítky milionů korun v rozpočtech, jak ukazuje probíhající EPC pro Prahu. Věřím, že díky těsnější spolupráci dostane pražská energetika novou dynamiku,“ uzavírá předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb Miroslav Marada.
