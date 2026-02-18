Ministerstvo zemědělství rozšiřuje možnosti podpory agrolesnictví a zjednodušuje zalesňování

Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo aktualizaci dvou nařízení vlády. Umožní nově kombinovat dotaci na agrolesnictví s podporou na biopásy, zatímco druhý materiál zjednodušuje administrativní postupy u zalesňování zemědělské půdy. Cílem změn je zvýšení biodiverzity, sjednocení legislativy a snížení byrokratické zátěže pro žadatele. Obě nařízení dnes schválila vláda.
MZe upravilo pravidla, aby zemědělci mohli nově kombinovat dotaci na agrolesnictví s biopásy, což umožní účinnější podporu biodiverzity v krajině. Změna přichází po několika letech zkušeností s agrolesnictvím z podnětu zemědělců, cílem je přinést do hospodaření větší flexibilitu. Změny mají zjednodušit administraci a snížit byrokratickou zátěž jak pro žadatele, tak i pro administraci podpor. Nařízení také zmírňuje sankci, která spočívá v neposkytnutí dotace, pokud na dílu půdního bloku o rozměru 1 hektar poroste více než povolených 100 stromů. Pokud tento počet nepřevýší 110 kusů na hektar, bude možné, v závislosti na plnění ostatních podmínek, dotaci stále poskytnout v plné výši. Podle předpokladu bude v roce 2026 agrolesnická podpora v celkové výši více než 250 milionů korun poskytnuta na plochy přesahující 5 000 hektarů.
Agrolesnictví kombinuje pěstování dřevin s pěstováním zemědělských plodin nebo s chovem hospodářských zvířat na jednom pozemku. Kombinace různých druhů stromů, keřů a plodin vytváří pestřejší ekosystém, který je útočištěm pro různé živočichy a rostliny. Stromy také pomáhají snižovat riziko eroze, chrání půdu před odnosem a ztrátou živin. V roce 2025 se v české krajině díky agrolesnictví vysázelo více než 200 tisíc stromů. Loni přišlo 171 žádostí o dotaci na založení agrosystému. Biopásy jsou pruhy půdy s vysetím předem stanovené směsi kolem nebo i uprostřed pole, které jsou nechávány po celý rok v podstatě bez zásahu zemědělského hospodaření. Mají význam především jako úkryt a potrava pro hmyz, ptáky a drobné savce. Správným umístěním biopásu je možné zabránit erozi.
Úprava druhého nařízení umožní jednodušší zalesňování méně výnosné zemědělské půdy, včetně následné péče o založené porosty. MZe sjednotilo nařízení s lesnickou legislativou – například bude možné navýšit šířku neosazených ploch u budoucích průseků či nezpevněných lesních cest ze 4 na 5 metrů.
