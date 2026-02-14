03/2025

SIRENE přináší nový panevropský rámec pro rozvoj výzkumu expozomu a environmentálního zdraví

14. 2. 2026| zdroj: Recetox0

Projekt SIRENE (Services for envIRonmental Exposure and health assessmeNt in Europe) představuje zásadní posun v evropské schopnosti porozumět tomu, jak environmentální faktory ovlivňují lidské zdraví v průběhu celého života.

Jako nově financovaná akce výzkumné infrastruktury v rámci programu Horizon Europe propojuje SIRENE bezprecedentní síť výzkumných infrastruktur, kohort, biobank, laboratoří a datových služeb, aby bylo možné prakticky uchopit a studovat expoziom — tedy celkovou zátěž environmentálních expozic a jejich biologických účinků. Pod koordinací Masarykovy univerzity sdružuje projekt SIRENE 56 partnerů, včetně 10 klíčových evropských výzkumných infrastruktur ESFRI, národních uzlů a mezinárodních spolupracovníků. Projekt si klade za cíl vytvořit propojený, bezproblémový ekosystém služeb podporujících výzkum životního prostředí a zdraví. Ten umožní vědcům i tvůrcům politik účinněji řešit některé z nejpalčivějších evropských výzev v oblasti veřejného zdraví a ochrany životního prostředí.

Transformativní vize pro výzkum environmentálních expozic

SIRENE staví na paradigmatech One Health a expozomu a vychází z přesvědčení, že lidské zdraví je utvářeno vzájemným působením environmentálních, biologických, sociálních a životních faktorů.
Jeho vizí je:

  • umožnit Evropě mapovat environmentální faktory nemocí pomocí harmonizovaných, vysoce rozlišitelných longitudinálních dat,
  • posílit vědecké podklady pro bezpečnost chemických látek, snižování znečištění, adaptaci na změnu klimatu i ochranu veřejného zdraví,
  • překlenout dlouhodobé oborové bariéry mezi environmentálními vědami, klinickým výzkumem, omikami, epidemiologií, toxikologií a sociálními vědami,
  • zajistit otevřený a interoperabilní přístup ke komplementárním službám napříč hlavními evropskými výzkumnými infrastrukturami.

Integrovaná výzkumná infrastruktura v celoevropském měřítku

SIRENE propojuje přední evropské infrastruktury, jako jsou BBMRI, ECRIN, EATRIS, Euro‑BioImaging, INSTRUCT, ACTRIS, AnaEE, ELIXIR a SHARE, spolu s environmentálními a biomedicínskými centry napříč kontinentem.

Tato jedinečná konstelace poskytne výzkumníkům přístup k:

  • populačním kohortám a harmonizovaným biobankám,
  • pokročilým hmotnostně‑spektrometrickým a expozomickým platformám,
  • environmentálním a atmosférickým monitorovacím stanicím,
  • toxikologickým a hazard‑assessment laboratořím,
  • výkonným výpočetním kapacitám, prostředím s daty v souladu s FAIR a nástrojům pro federované analýzy,
  • infrastrukturám pro klinické studie a zobrazování,
  • sociálním a behaviorálním datům pro studium nerovností a zranitelností.

Dohromady tyto kapacity vytvářejí jednotný, integrovaný ekosystém pro výzkum expozic a zdraví, který žádná jednotlivá evropská země nedokáže vybudovat sama.

Cíle a ambice

SIRENE usiluje o výrazné posílení evropské schopnosti porozumět tomu, jak environmentální faktory ovlivňují lidské zdraví, a to skrze praktické uchopení přístupů expoziomu a One Health.

Projekt se soustředí na:

  • podporu výzkumu zaměřeného na klíčové společenské výzvy díky jednotnému přístupovému systému,
  • rozšíření přeshraničního i virtuálního přístupu k vysoce kvalitním analytickým, klinickým, environmentálním a výpočetním službám,
  • důsledné dodržování principů otevřené vědy (Open Science) a FAIR,
  • komplexní školení personálu i uživatelů výzkumných infrastruktur,
  • budování aktivní uživatelské komunity, která spoluvytváří integrované služby,
  • pilotní studie propojující environmentální, klinická a sociální data, jež ověří reálnou proveditelnost napříč infrastrukturami.

Širší ambicí projektu je také zajištění silného zapojení stakeholderů, převod vědeckých poznatků do podkladů relevantních pro tvorbu politik a dosažení dlouhodobé udržitelnosti, aby harmonizované služby expoziomu trvale podporovaly vědeckou excelenci, inovace a dopad na veřejné zdraví v celé Evropě.

Vědecký, společenský a politický dopad

SIRENE je navrženo tak, aby přetavilo špičkový výzkum v prakticky využitelné poznatky pro:

  • orgány veřejného zdraví a tvůrce politik, a to včetně podpory iniciativ EU, jako je Chemicals Strategy for Sustainability, Zero Pollution Ambition a European Health Data Space,
  • výzkumníky, kterým umožní přístup k harmonizovaným kapacitám expozomu, environmentálním, klinickým a omickým datům,
  • průmysl a malé a střední podniky v oblastech environmentálního monitoringu, biotechnologií, analytické chemie či digitálního zdraví,
  • občany, kterým přinese lepší hodnocení rizik, strategie prevence nemocí a účinnější ochranu zdraví.

Projekt by měl:

  • zlepšit metody hodnocení expozic a chemických rizik,
  • přiblížit hmotnostní spektrometrii, biomonitoring a senzorové technologie regulačním účelům,
  • posílit evropskou schopnost předvídat zdravotní rizika spojená s environmentem — včetně těch souvisejících s klimatem,
  • posílit evropskou konkurenceschopnost v oblasti environmentálního zdraví a expozomiky.

Nová éra výzkumu expozomu v Evropě

Stejně jako projekt EIRENE IMP posílí základy expozomové infrastruktury, SIRENE posouvá celý ekosystém od fáze přípravy k plné provozní připravenosti.
Otevírá přístup k propojeným infrastrukturám, harmonizuje metodiky a umožňuje multidisciplinární výzkum — a tím vytváří podmínky pro novou éru, v níž bude Evropa schopna systematicky chápat a zmírňovat environmentální vlivy na lidské zdraví.

Pro instituce, výzkumníky i tvůrce politik napříč Evropou tak SIRENE nepřináší jen nové služby, ale i novou strategickou kapacitu, která ovlivní veřejné zdraví, ochranu životního prostředí i biomedicínské inovace v následujících letech.

