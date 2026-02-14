SIRENE přináší nový panevropský rámec pro rozvoj výzkumu expozomu a environmentálního zdraví

Projekt SIRENE (Services for envIRonmental Exposure and health assessmeNt in Europe) představuje zásadní posun v evropské schopnosti porozumět tomu, jak environmentální faktory ovlivňují lidské zdraví v průběhu celého života.
Jako nově financovaná akce výzkumné infrastruktury v rámci programu Horizon Europe propojuje SIRENE bezprecedentní síť výzkumných infrastruktur, kohort, biobank, laboratoří a datových služeb, aby bylo možné prakticky uchopit a studovat expoziom — tedy celkovou zátěž environmentálních expozic a jejich biologických účinků. Pod koordinací Masarykovy univerzity sdružuje projekt SIRENE 56 partnerů, včetně 10 klíčových evropských výzkumných infrastruktur ESFRI, národních uzlů a mezinárodních spolupracovníků. Projekt si klade za cíl vytvořit propojený, bezproblémový ekosystém služeb podporujících výzkum životního prostředí a zdraví. Ten umožní vědcům i tvůrcům politik účinněji řešit některé z nejpalčivějších evropských výzev v oblasti veřejného zdraví a ochrany životního prostředí.
Transformativní vize pro výzkum environmentálních expozic
SIRENE staví na paradigmatech One Health a expozomu a vychází z přesvědčení, že lidské zdraví je utvářeno vzájemným působením environmentálních, biologických, sociálních a životních faktorů.
Jeho vizí je:
- umožnit Evropě mapovat environmentální faktory nemocí pomocí harmonizovaných, vysoce rozlišitelných longitudinálních dat,
- posílit vědecké podklady pro bezpečnost chemických látek, snižování znečištění, adaptaci na změnu klimatu i ochranu veřejného zdraví,
- překlenout dlouhodobé oborové bariéry mezi environmentálními vědami, klinickým výzkumem, omikami, epidemiologií, toxikologií a sociálními vědami,
- zajistit otevřený a interoperabilní přístup ke komplementárním službám napříč hlavními evropskými výzkumnými infrastrukturami.
Integrovaná výzkumná infrastruktura v celoevropském měřítku
SIRENE propojuje přední evropské infrastruktury, jako jsou BBMRI, ECRIN, EATRIS, Euro‑BioImaging, INSTRUCT, ACTRIS, AnaEE, ELIXIR a SHARE, spolu s environmentálními a biomedicínskými centry napříč kontinentem.
Tato jedinečná konstelace poskytne výzkumníkům přístup k:
- populačním kohortám a harmonizovaným biobankám,
- pokročilým hmotnostně‑spektrometrickým a expozomickým platformám,
- environmentálním a atmosférickým monitorovacím stanicím,
- toxikologickým a hazard‑assessment laboratořím,
- výkonným výpočetním kapacitám, prostředím s daty v souladu s FAIR a nástrojům pro federované analýzy,
- infrastrukturám pro klinické studie a zobrazování,
- sociálním a behaviorálním datům pro studium nerovností a zranitelností.
Dohromady tyto kapacity vytvářejí jednotný, integrovaný ekosystém pro výzkum expozic a zdraví, který žádná jednotlivá evropská země nedokáže vybudovat sama.
Cíle a ambice
SIRENE usiluje o výrazné posílení evropské schopnosti porozumět tomu, jak environmentální faktory ovlivňují lidské zdraví, a to skrze praktické uchopení přístupů expoziomu a One Health.
Projekt se soustředí na:
- podporu výzkumu zaměřeného na klíčové společenské výzvy díky jednotnému přístupovému systému,
- rozšíření přeshraničního i virtuálního přístupu k vysoce kvalitním analytickým, klinickým, environmentálním a výpočetním službám,
- důsledné dodržování principů otevřené vědy (Open Science) a FAIR,
- komplexní školení personálu i uživatelů výzkumných infrastruktur,
- budování aktivní uživatelské komunity, která spoluvytváří integrované služby,
- pilotní studie propojující environmentální, klinická a sociální data, jež ověří reálnou proveditelnost napříč infrastrukturami.
Širší ambicí projektu je také zajištění silného zapojení stakeholderů, převod vědeckých poznatků do podkladů relevantních pro tvorbu politik a dosažení dlouhodobé udržitelnosti, aby harmonizované služby expoziomu trvale podporovaly vědeckou excelenci, inovace a dopad na veřejné zdraví v celé Evropě.
Vědecký, společenský a politický dopad
SIRENE je navrženo tak, aby přetavilo špičkový výzkum v prakticky využitelné poznatky pro:
- orgány veřejného zdraví a tvůrce politik, a to včetně podpory iniciativ EU, jako je Chemicals Strategy for Sustainability, Zero Pollution Ambition a European Health Data Space,
- výzkumníky, kterým umožní přístup k harmonizovaným kapacitám expozomu, environmentálním, klinickým a omickým datům,
- průmysl a malé a střední podniky v oblastech environmentálního monitoringu, biotechnologií, analytické chemie či digitálního zdraví,
- občany, kterým přinese lepší hodnocení rizik, strategie prevence nemocí a účinnější ochranu zdraví.
Projekt by měl:
- zlepšit metody hodnocení expozic a chemických rizik,
- přiblížit hmotnostní spektrometrii, biomonitoring a senzorové technologie regulačním účelům,
- posílit evropskou schopnost předvídat zdravotní rizika spojená s environmentem — včetně těch souvisejících s klimatem,
- posílit evropskou konkurenceschopnost v oblasti environmentálního zdraví a expozomiky.
Nová éra výzkumu expozomu v Evropě
Stejně jako projekt EIRENE IMP posílí základy expozomové infrastruktury, SIRENE posouvá celý ekosystém od fáze přípravy k plné provozní připravenosti.
Otevírá přístup k propojeným infrastrukturám, harmonizuje metodiky a umožňuje multidisciplinární výzkum — a tím vytváří podmínky pro novou éru, v níž bude Evropa schopna systematicky chápat a zmírňovat environmentální vlivy na lidské zdraví.
Pro instituce, výzkumníky i tvůrce politik napříč Evropou tak SIRENE nepřináší jen nové služby, ale i novou strategickou kapacitu, která ovlivní veřejné zdraví, ochranu životního prostředí i biomedicínské inovace v následujících letech.
