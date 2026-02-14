ZČU rozšiřuje nabídku studia. Přibude environmentální inženýrství, psychologie i fyzioterapie

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) otevírá nebo připravuje nové studijní programy. Vedle už otevřené novinky Environmentální inženýrství a technologie chystá také psychologii nebo navazující studium fyzioterapie. Rozšíření nabídky oborů je reakcí na poptávku uchazečů i firem na českém trhu.
Strojírenství i pro absolventy netechnických středních škol
Zájemci už mohou posílat přihlášky na Environmentální inženýrství a technologie, které otevírá Fakulta strojní ZČU (FST). Ta tak reaguje na rostoucí tlak na snižování dopadů průmyslové výroby na životní prostředí a na nedostatek odborníků v této oblasti. „Bakalářský program propojí technické a přírodovědné vzdělání s důrazem na udržitelné technologie – tedy obnovitelné zdroje energie, nízkouhlíková řešení, nakládání s odpady, materiály a principy cirkulární ekonomiky,“ řekl koordinátor programu Tomáš Broum. „S touto moderní alternativou ke klasickému strojírenství cílíme zejména na absolventy gymnázií,“ dodal.
Klíčovým rysem studia podle něj bude úzká spolupráce s průmyslovými partnery a povinný roční praktický projekt, který nahrazuje bakalářskou práci a může vznikat přímo ve firmách. V prvním roce univerzita počítá s 30–40 studenty, do budoucna až se stovkou. Pro absolventy FST chystá nový navazující magisterský program Energetické stroje a zařízení pro jadernou a udržitelnou energetiku, který budoucí inženýry připraví na návrh moderních, účinných, bezpečných a ekologicky šetrných energetických technologií.
Příprava nových akreditací
Fakulta zdravotnických studií ZČU (FZS) požádala o akreditaci nového a poptávaného navazujícího magisterského studijního programu v oboru Fyzioterapie. Studující už mohou na ZČU absolvovat tříletý bakalářský program, o který je každoročně na FZS největší zájem. Doplnění studijní nabídky o možnost získat v Plzni také magisterský titul při studiu Aplikované fyzioterapie tak rozšíří možnosti odborného i profesního růstu absolventů.
Fakulta pedagogická ZČU (FPE) plánuje ještě letos na jaře podat žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Psychologie. To bude vycházet z evropských standardů pro certifikaci psychologů. Absolvent tříletého studia sice nebude moci vykonávat profesi psychologa, uplatní se ale například v sociálních službách, školství, státní správě i v soukromém sektoru. „Snažíme se reagovat na skutečně kritickou situaci v Plzeňském kraji, kdy na jeden úvazek školního psychologa připadá přes 6 300 žáků. Je to bohužel zdaleka nejvíce v celé České republice,“ uvedl děkan Pavel Mentlík. V nejbližší době začne fakulta připravovat také navazující magisterské studium. Právě absolventi kompletního pětiletého programu pak budou moci působit v oblasti poradenství, diagnostiky a psychologických intervencí.
Druhou plánovanou novinkou na FPE je doktorské studium Didaktika přírodních věd. Program má propojit výuku biologie, informatiky, geografie, fyziky a matematiky a posílit přípravu odborníků, kteří se budou věnovat výzkumu i rozvoji výuky těchto oborů.
