WNE 2025 - Česká stopa 1: World Nuclear Exhibition 2025 se blíží

Česká stopa bude v Paříži výrazná a ukáže sílu domácího jaderného průmyslu. V sérii několika článků představíme postupně všechny vystavovatele, které český civilní jaderný průmysl zastupují.
Ve dnech 4.–6. listopadu 2025 se v Paříži – Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte uskuteční World Nuclear Exhibition (WNE), nejvýznamnější světová událost zaměřená na jaderný průmysl. Tématem letošního ročníku je “Connecting nuclear to the world: Rising to the energy and environmental challenges”, a Česká republika zde bude mít výrazné zastoupení.
V rámci seriálu článků představíme české firmy, které budou na WNE vystavovat. V prvním díle se zaměříme na pětici, která reprezentuje technologickou rozmanitost, exportní sílu i inženýrskou preciznost.
ES Group Europe, s.r.o.
Společnost ES Group Europe se specializuje na komplexní inženýrské služby v oblasti energetiky, od návrhu přes výrobu až po montáž. Její portfolio zahrnuje tlakové nádoby, potrubní systémy, ocelové konstrukce a servisní činnosti pro jaderné elektrárny. Firma působí nejen v Česku, ale i v zahraničí, a na WNE představí své projekční a výrobní kapacity.
ALVEL
ALVEL je technologická a konzultační společnost, která se zaměřuje na palivový cyklus jaderných elektráren, zejména typu VVER. Nabízí vývoj softwaru, výpočty, školení a technickou podporu. Na WNE bude prezentovat své simulační nástroje a analytické služby, které využívají provozovatelé reaktorů po celém světě.
ČEZ, a.s.
ČEZ je největší energetická společnost v Česku a provozovatel jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Na WNE vystupuje jako strategický hráč evropské energetiky, který kombinuje bezpečný provoz, modernizaci a přípravu nových zdrojů. Jeho účast podtrhuje význam jaderné energie v českém energetickém mixu.
CHEMCOMEX, a.s.
Společnost CHEMCOMEX, a.s. je specialista na montáže, údržbu a dekontaminaci v jaderném sektoru. Firma má zkušenosti s prací v prostředí s vysokou radiací a nabízí technologická řešení pro odstávky, rekonstrukce a servisní zásahy. Na WNE představí své projekty a technické kapacity pro jaderné elektrárny.
Česká energetická aliance
Česká energetická aliance (CPIA) sdružuje významné české firmy působící v jaderném průmyslu. Jejím cílem je podpora exportu, koordinace aktivit a prezentace českého know-how v zahraničí. Na WNE vystupuje jako zastřešující platforma, která propojuje české dodavatele s globálními partnery.
V dalších dílech seriálu se podíváme na další české vystavovatele, jejich technologie, exportní úspěchy i vize pro budoucnost. WNE 2025 není jen výstava — je to prostor, kde se český jaderný průmysl ukazuje světu.
Nepřehlédněte: V rámci WNE 2025 bude nově představen interaktivní prostor „Beyond Electricity Expo (BEE) – prostor věnovaný netradičním aplikacím jaderné technologie (zdravotnictví, zemědělství, vesmír, výroba vodíku) a bude situován přímo u vstupu výstaviště.
