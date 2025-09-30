Evropa chystá expanzi větrné energetiky

Evropská unie plánuje zásadně posílit svůj výkon v offshore větrné energetice. Do roku 2030 má vzniknout kapacita 80 gigawattů, tedy více než dvojnásobek současného stavu. Dlouhodobý plán je ještě ambicióznější – do budoucna chce EU překonat hranici 300 gigawattů. Pokud se tyto cíle podaří naplnit, půjde o jeden z nejvýznamnějších kroků k dekarbonizaci evropské ekonomiky.
Větrné elektrárny na moři dnes v EU dosahují instalovaného výkonu zhruba 37 gigawattů. Technologie se dynamicky vyvíjí, výkon turbín roste, ale rozvoj v mnoha zemích brzdí složité povolovací procesy a nedostatečně připravená přenosová infrastruktura.
