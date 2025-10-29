02/2025

Diskuzní stůl s regulátory otevře klíčová témata vodárenství – blackout a vypouštění odpadních vod

29. 10. 2025| zdroj: SOVAK0

2T6A2661
zdroj: SOVAK

V rámci letošní konference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou 12. a 13. listopadu pořádá v Ostravě Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) proběhne i tentokrát  diskuzní stůl s regulátory. Jeho program se zaměří na dvě mimořádně aktuální témata: 

  • blackout a jeho dopady na vodárenskou infrastrukturu;
  • vypouštění odpadních vod do povrchových vod. 

„V České republice letos blackout byl, sice naštěstí takový malý, ale není otázka, jestli bude, ale kdy se tak stane znova. A je zapotřebí se na to dobře připravit,“ vysvětluje ředitel a člen představenstva SOVAK ČR Ing. Vilém Žák. Druhé téma se týká vypouštění odpadních vod z volných vyústí. Jde o poměrně velký problém, který mimo jiné nasvítily ekologická katastrofa na Bečvě v roce 2022 či aktuálně hromadný úhyn ryb na Dyji na začátku letošních prázdnin.

K diskuzi na první téma zasednou zástupci vodárenských společností spolu s kompetentními reprezentanty ministerstev zemědělství, životního prostředí, zdravotnictví a průmyslu a obchodu a Správy státních hmotných rezerv. O druhém tématu budou diskutovat vrchní ředitel Sekce vodního hospodářství ministerstva zemědělství Ing. Aleš Kendík, ředitel České inspekce životního prostředí JUDr. Ing. Petr Bejček a vrchní ředitel Odboru ochrany vod MŽP Mgr. Martin Pták. 

Konference Provoz VaK tradičně nabízí prostor pro setkání odborníků, provozovatelů, projektantů, představitelů měst i firem, které spojuje téma vody a její budoucnosti. Letošní ročník přinese pohled na zásadní výzvy, které vodárenský obor čekají – přípravu Národního prováděcího plánu k nové evropské Směrnici o čištění městských odpadních vod, zavádění kvarterního čištění, digitalizaci vodárenských procesů, otázky energetické efektivity, klimatických extrémů a legislativních změn ovlivňujících provoz vodovodů a kanalizací, ale také například problematika nedostatku lidských zdrojů.

Dvoudenní akce naváže na dlouholetou tradici konference, která je nejvýznamnějším odborným fórem v Česku zaměřeným na provoz vodovodů a kanalizací.

Více informací o programu i doprovodných akcích naleznete na https://www.sovak.cz/konference-vak-2025/konference-provoz-vodovodu-kanalizaci-2025.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO