Diskuzní stůl s regulátory otevře klíčová témata vodárenství – blackout a vypouštění odpadních vod

V rámci letošní konference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou 12. a 13. listopadu pořádá v Ostravě Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) proběhne i tentokrát diskuzní stůl s regulátory. Jeho program se zaměří na dvě mimořádně aktuální témata:
- blackout a jeho dopady na vodárenskou infrastrukturu;
- vypouštění odpadních vod do povrchových vod.
„V České republice letos blackout byl, sice naštěstí takový malý, ale není otázka, jestli bude, ale kdy se tak stane znova. A je zapotřebí se na to dobře připravit,“ vysvětluje ředitel a člen představenstva SOVAK ČR Ing. Vilém Žák. Druhé téma se týká vypouštění odpadních vod z volných vyústí. Jde o poměrně velký problém, který mimo jiné nasvítily ekologická katastrofa na Bečvě v roce 2022 či aktuálně hromadný úhyn ryb na Dyji na začátku letošních prázdnin.
K diskuzi na první téma zasednou zástupci vodárenských společností spolu s kompetentními reprezentanty ministerstev zemědělství, životního prostředí, zdravotnictví a průmyslu a obchodu a Správy státních hmotných rezerv. O druhém tématu budou diskutovat vrchní ředitel Sekce vodního hospodářství ministerstva zemědělství Ing. Aleš Kendík, ředitel České inspekce životního prostředí JUDr. Ing. Petr Bejček a vrchní ředitel Odboru ochrany vod MŽP Mgr. Martin Pták.
Konference Provoz VaK tradičně nabízí prostor pro setkání odborníků, provozovatelů, projektantů, představitelů měst i firem, které spojuje téma vody a její budoucnosti. Letošní ročník přinese pohled na zásadní výzvy, které vodárenský obor čekají – přípravu Národního prováděcího plánu k nové evropské Směrnici o čištění městských odpadních vod, zavádění kvarterního čištění, digitalizaci vodárenských procesů, otázky energetické efektivity, klimatických extrémů a legislativních změn ovlivňujících provoz vodovodů a kanalizací, ale také například problematika nedostatku lidských zdrojů.
Dvoudenní akce naváže na dlouholetou tradici konference, která je nejvýznamnějším odborným fórem v Česku zaměřeným na provoz vodovodů a kanalizací.
Více informací o programu i doprovodných akcích naleznete na https://www.sovak.cz/konference-vak-2025/konference-provoz-vodovodu-kanalizaci-2025.
