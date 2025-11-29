Nová vyhláška č. 452/2025 Sb. stanovuje podmínky, při jejichž splnění přestává být kapalné a plynné palivo z odpadu odpadem

Ve Sbírce zákonů České republiky byla dne 11.11.2025 publikována vyhláška stanovující podmínky, při jejichž splnění přestává být kapalné a plynné palivo z odpadu odpadem. Vyhláška byla vypracována Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Vyhláška č. 452/2025 Sb., stanovuje podmínky, při jejichž splnění přestává být kapalné a plynné palivo z odpadu odpadem. Vyhláška definuje kvalitativní kritéria, požadavky na proces výroby a dokumentaci a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026. Navrhovaná vyhláška nastavuje pravidla, při jejichž splnění bude možné využít kapalná a plynná paliva vyrobená z odpadu mimo odpadový režim. Požadavky jsou stanoveny tak, aby v tomto procesu nedocházelo k ohrožení životního prostředí nebo lidského zdraví nad míru, kterou zajišťuje nakládání s těmito palivy v odpadovém režimu.
Jsou definovány podmínky pro paliva kategorie I, paliva kategorie II a topný olej z odpadních olejů. Na kvalitu paliva kategorie I jsou nastavena přísná pravidla. Jde zejména o obsah škodlivin v samotném palivu. V případě paliv vystupujících z pyrolýzy nebo zplyňování jsou v souladu s čl. 42 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích nastaveny doplňující požadavky na ověřování emisí při jejich spalování nad rámec běžných požadavků předpisů na ochranu ovzduší pro daný spalovací zdroj. Paliva, která budou využívána jako pohonné hmoty, budou muset splnit veškeré požadavky na pohonné hmoty.
V případě paliv kategorie II jsou podmínky nastaveny obdobně jako u tuhého paliva z odpadu ve vyhlášce č. 169/2023 Sb. Základním předpokladem je, že následné spalování těchto paliv bude probíhat za stejných podmínek jako tepelné zpracování odpadu z hlediska předpisů na ochranu ovzduší. To umožňuje nastavit velmi volné požadavky na samotnou kvalitu těchto paliv. Pro kapalné palivo topný olej z odpadních olejů je stanoven zvláštní režim, jež se vztahuje výhradně na odpadní minerální a syntetické oleje. Z hlediska kvalitativní parametrů i obsahu škodlivin je v případě topných olejů z odpadních olejů dostačující splnění podmínek technické normy, která je pro tuto oblast zpracována. Tato paliva lze nicméně spalovat pouze ve vydefinovaných zdrojích.
Vyhláška stanovením jasně definovaných podmínek reaguje na potřebu snížení administrativní zátěže a zajištění právní jistoty pro výrobce a provozovatele zařízení, kteří zpracovávají odpady na paliva a umožní snazší energetické využití některých odpadů.
