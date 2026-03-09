ERÚ řeší situaci s dodávkami tepla v Kladně a připravuje se na další možné kroky

Na Energetický regulační úřad (ERÚ) se obrací odběratelé z Kladna s obavou z náhlého ukončení dodávek tepla od Teplárny Kladno, která veřejně avizovala ukončení provozu. Ačkoliv se ERÚ dlouhodobě situací v Kladně zabývá a zprostředkoval četná jednání, ta zatím nevedla k dohodě mezi teplárnou a městem. Úřad proto již podniká přípravné kroky pro možné nařízení provozu opatřením nad rámec licence.
Jen za poslední rok proběhla více jak desítka jednání o podmínkách dodávek tepla v Kladně mezi Teplárnou Kladno a městskou společností TEPO za účasti ERÚ. Úřad opakovaně apeluje na oba účastníky, aby byla situace vyřešena dohodou, která by zajistila pokračování dodávek tepla, což by bylo nejvýhodnějším řešením pro všechny strany, především pro odběratele.
„Na posledním společném jednání jsme vyzvali město Kladno, aby jasně formulovalo své požadavky vůči teplárně, a zároveň provozovatele teplárny, aby předložil městu konkrétní nabídku, za jakých podmínek je schopen v dodávkách pokračovat,“ popisuje průběh vyjednávání Jan Šefránek, předseda ERÚ, a pokračuje: „Jednání, ani přes náš apel, však nespějí ke smírnému řešení a Teplárna Kladno veřejně oznámila, že hodlá dodávky ukončit. Proto jsme již zahájili přípravné kroky pro možné zajištění provozu formou nařízení nad rámec licence. Pokud budou splněny zákonné podmínky, což zatím nejsou, jsme připraveni neprodleně zahájit také výběr nového provozovatele teplárny.“
Energetický zákon umožňuje ERÚ opatřením nad rámec licence ustanovit náhradního dodavatele tepla ve chvíli, kdy držitel licence (provozovatel teplárny) přestane vykonávat tuto činnost nebo její ukončení bezprostředně hrozí, a to z objektivních důvodů. Samotná dosavadní oznámení Teplárny Kladno, přestože byla učiněna veřejně, tuto skutečnost nenaplňují a neumožňují ERÚ zahájit opatření provozu nad rámec licence. Způsob možného ukončení dodávek nebyl dosud specifikován, přičemž ERÚ musí vycházet z toho, že teplárna má uzavřeny smlouvy s odběrateli, které je povinna plnit.
Úřad teplárnu v reakci na její oznámení obratem vyzval k upřesnění a doložení uváděných tvrzení. ERÚ proto zahájil také kontrolu k objasnění objektivních skutečností. „ERÚ jakožto regulátor musí postupovat odpovědně a předjímat možný krizový vývoj. Proto jsme již kromě svolaných jednání učinili i další kroky pro případ avizovaného ukončení dodávek,“ říká Jan Šefránek a dodává: „Primárně nám jde o zachování dodávek tepla pro odběratele v Kladně. Zároveň je však potřeba konstatovat, že v případě opatření nad rámec licence zákon garantuje novému provozovateli úhradu veškerých oprávněných nákladů, což může vést ke zvýšení současných cen tepla.“
Kromě problematiky dodávek tepla v Kladně řeší ERÚ také zajištění provozu uhelných elektráren společnosti Sev.en, u kterých bylo oznámeno ukončení jejich provozu, a které bylo předmětem vyhodnocení nezbytnosti z hlediska bezpečnosti elektrizační soustavy společností ČEPS. Zákon pro oba typy opatření nad rámec licence stanoví odlišné předpoklady, průběh i podmínky.
