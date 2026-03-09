03/2025

Výbor pro posuzování rizik přijal stanovisko k návrhu na omezení PFAS

9. 3. 2026| zdroj: MPO0

jarmoluk-laboratory-2815641_640
zdroj: pixabay

Výbor pro posuzování rizik (RAC) agentury ECHA dokončil hodnocení návrhu na všeobecné omezení všech per- a polyfluoralkylových látek (PFAS). Stanovisko výboru RAC je součástí vědeckého hodnocení návrhu dvěma výbory ECHA.

RAC hodnotí rizika pro lidské zdraví a životní prostředí vyplývající z výroby, uvádění na trh a používání chemických látek. RAC přijal své stanovisko na základě rozsáhlého a nezávislého hodnocení nebezpečnosti, objemů, emisí a rizik PFAS a pravděpodobné účinnosti omezení a současně jeho praktické proveditelnosti, včetně vymahatelnosti. Hodnocení vychází z návrhu předloženém v lednu 2023 orgány Dánska, Německa, Nizozemí, Norska a Švédska, který se týkal všech PFAS a všech způsobů použití.

Přijaté stanovisko výboru RAC obsahující všechny podrobnosti bude v brzké době zveřejněno na stránkách ECHA. Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC), který hodnotí socioekonomické dopady omezení s přihlédnutím k dostupnosti alternativ, schválí návrh svého stanoviska pravděpodobně příští týden. Tento návrh bude následně předmětem 60denní konzultace. Očekává se, že SEAC své konečné stanovisko přijme do konce roku 2026. Tím bude uzavřeno vědecké hodnocení navrhovaného omezení PFAS výbory ECHA a stanoviska budou formálně předložena Komisi.

Evropská komise navrhne omezení k projednání a hlasování ve výboru REACH Committee, který je složen ze zástupců členských států EU.

