03/2025

Co přineslo prosincové zasedání Výboru členských států REACH

24. 12. 2025| zdroj: SP ČR0

science-5314418_640
zdroj: pixabay

Ve dnech 9. –11. prosince 2025 se v Helsinkách konalo 92. zasedání Výboru členských států. Výbor členských států (MSC) agentury ECHA na svém prosincovém zasedání odsouhlasil zařazení n-hexanu mezi látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC).

Jedná se o první případ neurotoxické látky s ekvivalentní úrovní obav (ELOC). Další látka 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1 (trifluormethyl)ethyliden]difenol a její soli byla identifikována bez projednání výboru. Obě látky budou během února 2026 zařazeny na Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy.  Výbor MSC projednal rovněž doporučení ECHA ohledně látek, které mají být zařazeny na seznam látek podléhajících povolení a návrh aktualizace průběžného akčního plánu Společenství pro hodnocení látek (CoRAP). Kromě toho MSC odsouhlasil první návrh testování nanomateriálů s cílem požádat o další studie objasňující jejich chemické vlastnosti.

Další informace

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO