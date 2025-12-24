Co přineslo prosincové zasedání Výboru členských států REACH

Ve dnech 9. –11. prosince 2025 se v Helsinkách konalo 92. zasedání Výboru členských států. Výbor členských států (MSC) agentury ECHA na svém prosincovém zasedání odsouhlasil zařazení n-hexanu mezi látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC).
Jedná se o první případ neurotoxické látky s ekvivalentní úrovní obav (ELOC). Další látka 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1 (trifluormethyl)ethyliden]difenol a její soli byla identifikována bez projednání výboru. Obě látky budou během února 2026 zařazeny na Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy. Výbor MSC projednal rovněž doporučení ECHA ohledně látek, které mají být zařazeny na seznam látek podléhajících povolení a návrh aktualizace průběžného akčního plánu Společenství pro hodnocení látek (CoRAP). Kromě toho MSC odsouhlasil první návrh testování nanomateriálů s cílem požádat o další studie objasňující jejich chemické vlastnosti.
