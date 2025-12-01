Vláda schválila novelu zákona o výrobcích s ukončenou životností - cílem je sjednotit legislativu s unijním nařízením o bateriích

Vláda schválila novelu zákona o výrobcích s ukončenou životností, kterou již dříve projednala a předložila do Poslanecké sněmovny. Návrh se však do konce volebního období nestihl projednat, proto byl nyní vládou schválen opětovně, v téměř totožném znění. Cílem zákona je sjednotit českou legislativu s novým unijním nařízením o bateriích a odpadních bateriích.
Nová pravidla upravují celý životní cyklus baterií – od výroby a uvádění na trh, přes sběr až po recyklaci, případně opětovné použití. Zákon také upravuje problematiku průmyslových baterií, řeší problém tzv. „free-ridingu“, kdy osoby uvádějící baterie na trh často neplní své zákonné povinnosti, včetně placení recyklačních příspěvků, a stanovuje sankce za porušení povinností.
„Klíčové je dodržovat princip rozšířené odpovědnosti výrobce, který pro baterie platí v České republice již řadu let a podporuje rozvoj cirkulární ekonomiky. Problémy se objevovaly u dovážených baterií – například u baterií solárních elektráren – u kterých nebyl jasně označen výrobce. Novela zákona tyto nejasnosti upřesňuje v souladu s evropským nařízením tak, aby byl unijní trh jednotný. Za sběr a recyklaci baterií musí být odpovědný ten, kdo výrobek uvádí na trh, protože recyklace je nákladná a nechceme, aby její financování padlo na stát,“ uvedl ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL).
Novela zpřísňuje omezení nebezpečných látek, stanovuje minimální obsah recyklovaných materiálů, požadavky na výkonnost, životnost, snadné vyjmutí a vyměnění baterií a zavádí digitální „pas baterie“ či prohlášení o uhlíkové stopě. Zároveň stanovuje vyšší cíle sběru i recyklace a povinnosti pro dodavatelský řetězec baterií.
Podle dostupných dat bylo k 31. 12. 2024 v ČR nainstalováno přibližně 211 000 solárních elektráren včetně baterií o celkové kapacitě cca 2 GWh a hmotnosti přibližně 20 000 tun. Stávající náklady na jejich zpětný odběr by činily zhruba 1,4 miliardy Kč. U velké části baterií není dohledatelné, kdo je uvedl na trh, a kdo by měl zajistit jejich recyklaci, a právě tyto problémy novela zákona řeší.
„Vývoj a výroba baterií je pro Evropu strategicky důležitá, zejména v souvislosti s přechodem na obnovitelné zdroje energie a rostoucí elektrifikací v řadě odvětví. Podle odhadů Světového ekonomického fóra je pro urychlení přechodu na nízkouhlíkové hospodářství potřeba zvýšit celosvětovou výrobu baterií devatenáctinásobně oproti současnému stavu. Proto je podstatné účinně řešit i následnou likvidaci baterií, na kterou se naše novela zaměřuje,“ doplnil ministr Hladík.
