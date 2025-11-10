Evropská komise představila balíček opatření pro rozvoj vysokorychlostní železnice a investice do udržitelných paliv

Evropská komise přijala rozsáhlý dopravní balíček, který má urychlit rozvoj vysokorychlostní železniční sítě v Evropě a podpořit investice do obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v letectví a námořní dopravě. Balíček staví na principech konkurenceschopnosti a udržitelnosti a má za cíl vytvořit efektivnější, propojenější, dostupnější, čistší a odolnější dopravní systém v celé EU.
Nový Akční plán pro vysokorychlostní železnici stanovuje kroky potřebné k vytvoření rychlejší a lépe propojené evropské železniční sítě do roku 2040. Plán navazuje na síť TEN-T a má propojit hlavní evropská města rychlostmi nad 200 km/h. Cílem je zkrátit cestovní doby – například spojení Berlín–Kodaň by se mělo zkrátit ze sedmi na čtyři hodiny a Sofie–Atény z téměř čtrnácti na šest hodin. Plán zahrnuje odstranění přeshraničních úzkých míst, zavedení společné investiční strategie a podporu konkurenceschopnosti železničního průmyslu prostřednictvím inovací, digitalizace a zjednodušené regulace.
Součástí balíčku je také Plán investic do udržitelné dopravy (STIP), který má mobilizovat investice do obnovitelných a nízkouhlíkových paliv především v letectví a vodní dopravě. Pro splnění cílů iniciativ ReFuelEU Aviation a FuelEU Maritime bude do roku 2035 potřeba zhruba 20 milionů tun udržitelných paliv, což odpovídá investicím ve výši asi 100 miliard eur. Komise chce tímto plánem vyslat jasný signál investorům, že cíle EU zůstávají pevné a že přechod na klimaticky neutrální hospodářství bude podpořen finančními nástroji.
Do roku 2027 má být prostřednictvím programů EU mobilizováno alespoň 2,9 miliardy eur, včetně 2 miliard eur z programu InvestEU, 300 milionů z Evropské vodíkové banky, 446 milionů z Inovačního fondu a 133,5 milionu z Horizon Europe. Do konce roku 2025 bude spuštěna pilotní iniciativa eSAF Early Movers Coalition, která má přilákat nejméně 500 milionů eur pro projekty syntetických leteckých paliv. Komise zároveň plánuje posílit spolupráci s členskými státy a vytvořit mechanismy pro propojení producentů a odběratelů paliv, čímž sníží investiční rizika a posílí konkurenceschopnost evropského průmyslu.
