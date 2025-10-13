Nová evropská směrnice přináší přísnější limity pro ovzduší

Evropská unie schválila novou směrnici 2024/2881 o kvalitě vnějšího ovzduší, která přináší přísnější limity pro znečišťující látky a stanovuje jasnější odpovědnost členských států za dodržování norem. Cíl je ambiciózní – do roku 2030 snížit znečištění ovzduší tak, aby odpovídalo doporučením Světové zdravotnické organizace (WHO).
Tato změna se dotkne nejen měst a obcí, ale i průmyslu, který patří k významným zdrojům emisí prachových částic, oxidů dusíku a těkavých organických látek. Pro český průmysl tak směrnice představuje nejen výzvu, ale i příležitost modernizovat provozy a přejít na udržitelnější technologie.
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře