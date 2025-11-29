Odpadová data za 2024 byla zveřejněna

Česká informační agentura životního prostředí dokončila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí kontrolu a zpracování odpadových dat ČR a zveřejnila je ve veřejné části Informačního systému odpadového hospodářství VISOH2.
V roce 2025 bylo do systému ISOH zasláno celkem 105 439 hlášení od 29 859 ohlašovatelů. Po provedených kontrolách bylo 95 731 hlášení vyhodnoceno jako validních a započteno do finálních dat.
Víceúrovňový proces kontrol
Kontrola hlášení probíhala ve třech navazujících etapách:
- Obce s rozšířenou působností (ORP) prováděly první fázi kontrol od 1. března 2025.
- Od 1. května 2025 se do kontrolního procesu zapojila CENIA, která přebírala a ověřovala datové sady připravené ORP.
- Po dokončení předběžného zpracování dat pokračovala CENIA od poloviny července v rozsáhlých křížových kontrolách napříč všemi regiony České republiky.
Výsledkem jsou finální a ověřená data, která jsou klíčovým podkladem pro analýzu a řízení odpadového hospodářství v České republice.
Klíčový podklad pro indikátory, reporting a kontrolu
Ohlášená a validovaná data slouží jako základ pro:
- výpočet indikátorů odpadového hospodářství, které popisují stav a vývoj odpadového sektoru,
- plnění reportingových povinností České republiky vůči EU,
- kontrolní činnost orgánů, jako jsou Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), Policie ČR a Státní fond životního prostředí (SFŽP). Data z oblasti odpadového hospodářství tak rovněž napomáhají odhalování nelegální činnosti a ochraně životního prostředí.
Data jsou veřejně přístupná v Informačním systému odpadového hospodářství na záložce Produkce a nakládání v ČR.
