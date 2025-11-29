02/2025

Odpadová data za 2024 byla zveřejněna

29. 11. 2025| zdroj: CENIA0

disposal-1846033_640
zdroj: pixabay

Česká informační agentura životního prostředí dokončila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí kontrolu a zpracování odpadových dat ČR a zveřejnila je ve veřejné části Informačního systému odpadového hospodářství VISOH2.

V roce 2025 bylo do systému ISOH zasláno celkem 105 439 hlášení od 29 859 ohlašovatelů. Po provedených kontrolách bylo 95 731 hlášení vyhodnoceno jako validních a započteno do finálních dat.

Víceúrovňový proces kontrol

Kontrola hlášení probíhala ve třech navazujících etapách:

  • Obce s rozšířenou působností (ORP) prováděly první fázi kontrol od 1. března 2025.
  • Od 1. května 2025 se do kontrolního procesu zapojila CENIA, která přebírala a ověřovala datové sady připravené ORP.
  • Po dokončení předběžného zpracování dat pokračovala CENIA od poloviny července v rozsáhlých křížových kontrolách napříč všemi regiony České republiky.

Výsledkem jsou finální a ověřená data, která jsou klíčovým podkladem pro analýzu a řízení odpadového hospodářství v České republice.

Klíčový podklad pro indikátory, reporting a kontrolu

Ohlášená a validovaná data slouží jako základ pro:

  • výpočet indikátorů odpadového hospodářství, které popisují stav a vývoj odpadového sektoru,
  • plnění reportingových povinností České republiky vůči EU,
  • kontrolní činnost orgánů, jako jsou Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), Policie ČR a Státní fond životního prostředí (SFŽP). Data z oblasti odpadového hospodářství tak rovněž napomáhají odhalování nelegální činnosti a ochraně životního prostředí.

Data jsou veřejně přístupná v Informačním systému odpadového hospodářství na záložce Produkce a nakládání v ČR.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO