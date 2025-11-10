Vodohospodáři se setkají v Ostravě. Konference Provoz vodovodů a kanalizací 2025 začíná již za pár dní

Už příští týden se Ostrava stane centrem českého vodárenství. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) pořádá ve dnech 12. - 13. listopadu 2025 tradiční odbornou konferenci Provoz vodovodů a kanalizací, která tentokrát proběhne v inspirativním prostředí haly GONG v Dolní oblasti Vítkovice. Letošní ročník, jehož hlavními partnery jsou Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., slibuje rekordní účast přihlášených vodohospodářských odborníků i prezentujících se firem.
Konference nabídne prostor pro diskuzi o zásadních výzvách, které vodárenský sektor čekají v nejbližších letech. Hovořit se bude o postupu při implementaci nové evropské Směrnice o čištění městských odpadních vod, o možnostech zavádění kvarterního čištění, digitalizaci vodárenských procesů, energetické efektivitě provozů i o dopadech klimatických extrémů a legislativních změn. Značná pozornost bude věnována problematice nedostatku lidských zdrojů, s nímž se obor v poslední době potýká.
„Poprvé v ČR zazní informace o průběhu příprav a zpracování Národního prováděcího plánu Směrnice o čištění městských odpadních vod, kterou přednese vrchní ředitel Sekce vodního hospodářství ministerstva zemědělství Ing. Aleš Kendík,“ uvádí ředitel a člen představenstva SOVAK ČR Ing. Vilém Žák. Klíčová přednáška se uskuteční hned první den akce.
Tradiční součástí programu bude také diskuzní stůl s regulátory, který se letos zaměří na dvě aktuální témata – blackout a jeho dopady na vodárenskou infrastrukturu a vypouštění odpadních vod do povrchových vod. K diskuzi zasednou ve dvou blocích představitelé vodárenských společností a kompetentní zástupci relevantních ministerstev, České inspekce životního prostředí a Správy státních hmotných rezerv.
Konference zároveň nabídne doprovodnou část, kde se představí výrobci, technologické společnosti a dodavatelé inovativních řešení. „Konference není jen o přednáškách, ale hlavně o setkávání lidí, kteří posouvají náš obor dál. Chceme, aby si účastníci odnesli nejen odborné poznatky, ale i inspiraci a novou energii,“ říká Ing. Žák.
Letošní konference byla akreditována Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) do systému celoživotního vzdělávání a je ohodnocena dvěma kreditními body.
Dvoudenní odborné fórum v Ostravě nabídne nejen aktuální informace a přednášky, ale také příležitost k setkávání a výměně zkušeností mezi odborníky, provozovateli, projektanty, představiteli měst i firem, které spojuje jedno téma – voda a její budoucnost.
Více informací o programu naleznete na www.sovak.cz/konference-vak-2025.
