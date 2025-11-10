02/2025

Vodohospodáři se setkají v Ostravě. Konference Provoz vodovodů a kanalizací 2025 začíná již za pár dní

9. 11. 2025| zdroj: SOVAK ČR0

kane-reinholdtsen-LETdkk7wHQk-unsplash
zdroj: unsplash.com

Už příští týden se Ostrava stane centrem českého vodárenství. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) pořádá ve dnech 12. - 13. listopadu 2025 tradiční odbornou konferenci Provoz vodovodů a kanalizací, která tentokrát proběhne v inspirativním prostředí haly GONG v Dolní oblasti Vítkovice. Letošní ročník, jehož hlavními partnery jsou Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., slibuje rekordní účast přihlášených vodohospodářských odborníků i prezentujících se firem.

Konference nabídne prostor pro diskuzi o zásadních výzvách, které vodárenský sektor čekají v nejbližších letech. Hovořit se bude o postupu při implementaci nové evropské Směrnice o čištění městských odpadních vod, o možnostech zavádění kvarterního čištění, digitalizaci vodárenských procesů, energetické efektivitě provozů i o dopadech klimatických extrémů a legislativních změn. Značná pozornost bude věnována problematice nedostatku lidských zdrojů, s nímž se obor v poslední době potýká.

„Poprvé v ČR zazní informace o průběhu příprav a zpracování Národního prováděcího plánu Směrnice o čištění městských odpadních vod, kterou přednese vrchní ředitel Sekce vodního hospodářství ministerstva zemědělství Ing. Aleš Kendík,“ uvádí ředitel a člen představenstva SOVAK ČR Ing. Vilém Žák. Klíčová přednáška se uskuteční hned první den akce.

Tradiční součástí programu bude také diskuzní stůl s regulátory, který se letos zaměří na dvě aktuální témata – blackout a jeho dopady na vodárenskou infrastrukturu a vypouštění odpadních vod do povrchových vod. K diskuzi zasednou ve dvou blocích představitelé vodárenských společností a kompetentní zástupci relevantních ministerstev, České inspekce životního prostředí a Správy státních hmotných rezerv.

Konference zároveň nabídne doprovodnou část, kde se představí výrobci, technologické společnosti a dodavatelé inovativních řešení. „Konference není jen o přednáškách, ale hlavně o setkávání lidí, kteří posouvají náš obor dál. Chceme, aby si účastníci odnesli nejen odborné poznatky, ale i inspiraci a novou energii,“ říká Ing. Žák.

Letošní konference byla akreditována Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) do systému celoživotního vzdělávání a je ohodnocena dvěma kreditními body.

Dvoudenní odborné fórum v Ostravě nabídne nejen aktuální informace a přednášky, ale také příležitost k setkávání a výměně zkušeností mezi odborníky, provozovateli, projektanty, představiteli měst i firem, které spojuje jedno téma – voda a její budoucnost.

Více informací o programu naleznete na www.sovak.cz/konference-vak-2025.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO