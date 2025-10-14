Štít proti čínským kyberútokům: brněnští vývojáři představili unikátní řešení na ochranu fotovoltaik

V reakci na aktuální varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před vysokou hrozbou kybernetických útoků na systémy spravované z Číny přináší český tým vývojářů SOLSOL na trh Guardexy - unikátní bezpečnostní zařízení pro fotovoltaické elektrárny.
To nabízí majitelům fotovoltaik, firmám i obcím efektivní ochranu jejich instalací před nevyžádanými povely zvenčí, kterou vyžaduje i nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Ten vstoupí v platnost již 1. listopadu. Díky tomu nebude nutné plošně zakazovat čínské technologie, kterých je v ČR nainstalováno přes 90%.
Podle NÚKIB představuje vzdálená správa solárních technologií z území Čínské lidové republiky vysokou kybernetickou hrozbu. „Uvědomili jsme si, že jako běžný distributor můžeme bez omezení ovládat tisíce elektráren. Je jasné, že stejně snadno může jednat i někdo s horšími úmysly. Guardexy přichází jako odpověď na tuto zranitelnost,“ říká Martin Novák, technický ředitel SOLSOL a vedoucí vývoje zařízení Guardexy.
„Vzhledem k tomu, že v Česku běží přes 90 % fotovoltaických instalací právě na čínských střídačích, plošný zákaz je nereálný. Guardexy přináší řešení, které chrání uživatele i infrastrukturu bez radikálních zásahů do fungování již instalovaných fotovoltaik,” uvádí Svetozár Nosko, spoluzakladatel startupu MaNoSens zodpovědný za vývoj Guardexy.
Unikátní technologie českého původu
Na rozdíl od běžných firewallů, které blokují pouze odchozí komunikaci, Guardexy filtruje datové toky oběma směry, dokáže auditovat, logovat i blokovat podezřelé povely a poskytuje transparentnost komunikace mezi střídačem a cloudem výrobce. Klíčové komponenty pocházejí z EU a výroba kompletně probíhá v České republice. Uživatelsky se jedná o jednoduché plug-and-play řešení, které je zprovozněno do 10 minut bez pomoci elektrotechnika.
„Naším cílem není odpojovat nebo zakazovat technologie. To by v současné situaci bylo ekonomicky nerealizovatelné. Nabízíme chytrý filtr, který dává uživateli, firmám i obcím kontrolu nad tím, co se děje v reálném čase,“ dodává Novák. „Zahraniční trhy zatím nic podobného nenabízejí. Všechna dosavadní řešení jdou cestou úplného odpojení fotovoltaiky. Guardexy umožňuje reagovat na potenciální hrozbu okamžitě - bez čekání na systémová opatření na úrovni státu nebo EU,“ dodává Matúš Nosko, spoluzakladatel startupu MaNoSens zodpovědný za vývoj Guardexy.
Kyberbezpečnost energetiky je v popředí zájmu
„Musíme rozlišovat mezi instalacemi, které už dnes fungují, a těmi, které teprve vznikají. Každá z těchto skupin vyžaduje jiný přístup. Cílem je najít řešení, které odstíní největší hrozby - především koordinované hromadné útoky nebo vzdálené povely střídačů. Jejich zneužití může vést až k ohrožení stability distribuční sítě,“ vysvětluje Erika Langerová, vedoucí týmu kyberbezpečnost pro energetiku UCEEB ČVUT.
„Význam decentralizovaných zdrojů, jako jsou fotovoltaiky, je obrovský. A potvrzuje to i zkušenost z Ukrajiny. Právě tamní útoky na energetickou infrastrukturu ukazují, jak důležité je nejen mít rozptýlené a záložní zdroje, ale také je aktivně a preventivně chránit před kybernetickými hrozbami,“ upozorňuje Martin Bursík, hlavní analytik Komora OZE
„Solární energie spolu s dalšími obnovitelnými zdroji posiluje energetickou odolnost Evropy. Aby tato řešení mohla naplno rozvinout svůj potenciál, je nezbytné zajistit jejich kybernetickou bezpečnost. Cestou vpřed je podpora vývoje evropských technologií, které dokážou chránit data i provoz před útoky či zneužitím. Kromě posilování výroby klíčových komponent přímo v Evropě hrají zásadní roli také inovace, které zajišťují bezpečný provoz decentralizovaných fotovoltaických systémů. Právě s druhou možností slibuje pomoci řešení brněnských vývojářů,“ dodává Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky
O produktu Guardexy
Guardexy je české bezpečnostní zařízení společnosti SOLSOL navržené speciálně pro ochranu fotovoltaických střídačů před kybernetickými hrozbami. Umožňuje monitorovat a filtrovat datové toky mezi zařízeními a servery výrobců, chránit před zneužitím a posilovat odolnost celé energetické infrastruktury. Za projektem stojí tým odborníků z oblasti energetiky a kybernetické bezpečnosti. Všechny klíčové komponenty pocházejí z EU a výroba probíhá v ČR.
