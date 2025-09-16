Konec podpory NRB pro solární energetiku: Co to znamená pro české firmy?

Program Bezúročný úvěr FVE, který spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) společně s Národní rozvojovou bankou (NRB), představoval významný krok v podpoře dekarbonizace českého průmyslu. Úvěr až do výše 3 miliony korun, s bezúročným financováním a dlouhou dobou splatnosti, byl ideálním nástrojem pro podniky, jež chtěly snížit svou uhlíkovou stopu a přejít na obnovitelné zdroje energie.
Nejdůležitější součástí úvěru byla dotační složka, která pokrývala až 30 % nákladů na instalaci fotovoltaiky a až 50 % na akumulaci energie, čímž výrazně snižovala ekonomické riziko a motivovala firmy k zavádění udržitelných řešení. Vysoký zájem však vedl k tomu, že se alokované prostředky vyčerpaly už v srpnu 2025, a přijímání nových žádostí bylo pozastaveno. Podniky tak nyní čelí nejistotě ohledně další podpory.
