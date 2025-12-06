Na čistší a ekologičtější železniční dopravu míří z Modernizačního fondu dalších téměř 11 miliard korun

Ministerstvo životního prostředí investuje z programu TRANSPORT Modernizačního fondu další finanční prostředky do zvyšování energetické účinnosti železnic a snížení emisí z dopravy. Téměř jedenáctimiliardová investice hrazená z výnosů z prodeje emisních povolenek přinese rychlejší elektrifikaci tratí napříč republikou a podpoří přechod nákladní dopravy na čistší a úspornější elektrické lokomotivy.
„Elektrifikace železnic je jednou z nejúčinnějších cest, jak z dopravy rychle odstranit emise a zvýšit její energetickou efektivitu. Díky této téměř jedenáctimiliardové investici z Modernizačního fondu dokážeme modernizovat dalších 205 kilometrů neelektrizovaných železničních tratí a umožníme nasazení moderních elektrických souprav. Po nedávno uvolněných investicích do modernizace osobní železniční dopravy tak nyní podpoříme také nákladní dopravce při pořizování úsporných elektrických lokomotiv, abychom urychlili přechod od neekologických, zejména dieselových vozidel, směrem k řešením s nulovými emisemi. Jde o investici, která citelně posílí udržitelnost české dopravy a zvýší její konkurenceschopnost,“ uvádí ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík.
Prostředky bude možné čerpat prostřednictvím dvou výzev. Investice ve výši 7,175 miliardy korun z výzvy TRANSGov 2/2025 jsou určeny pro vlastníka a provozovatele železnice ve smyslu zákona o dráhách, tedy Správu železnic, a to na elektrifikaci železničních tratí napříč celou republikou. „Podpora je nastavena jednotkovou dotací 35 milionů korun za každý kilometr prosté elektrizace,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.
Dopravcům v nákladní železniční dopravě se pak otevře možnost nahradit starší dieselová hnací vozidla vyřazená z Evropského registru vozidel za moderní elektrické lokomotivy s vysoce účinným pohonem a nulovými emisemi. Ve výzvě TRANSCom 1/2025 je připraveno 3,5 miliardy korun s možností projektového zásobníku až 175 milionů korun. Prostředky je možné využít na pořízení elektrických vozů schválených pro provoz na celostátních nebo regionálních tratích.
„Přechod od dieselových lokomotiv k elektrickým v nákladní železniční dopravě je pro přepravce strategickým krokem, který výrazně sníží provozní náklady díky vyšší energetické účinnosti. Rozšiřování elektrifikovaných tratí navíc umožňuje plně využít potenciál těchto vozidel a vytváří udržitelnou páteř dopravy v Česku,“ vysvětluje ministr Hladík a dodává: „Tato změna může být i silnou motivací k přesunu části nákladní dopravy ze silnic na železnici, což dále sníží ekologickou zátěž a zlepší plynulost dopravy.“
Výzva TRANSCom 1/2025 je určena podnikatelským subjektům registrovaným v ČR, které poskytují služby v oblasti nákladní železniční dopravy. Žádosti mohou podávat od 15. prosince 2025 do 30. října 2026. Správa železnic bude moci ve výzvě TRANSGov 2/2025 požádat o investice v období od 10. prosince letošního roku až do 31. března 2027.
