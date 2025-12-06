Programy přeshraniční spolupráce Interreg přináší desítky nových projektů za téměř 40 milionů eur

Na listopadových a prosincových zasedáních česko-polského, česko-saského a česko-bavorského Monitorovacího výboru se schválilo 45 projektů v oblasti cestovního ruchu, inovací, vzdělávání i ochrany životního prostředí. Celková hodnota podpořených záměrů přesahuje 39,7 milionu eur z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).
Mezi nimi jsou například pokračování Mlynářovy stezky propojující Špindlerův Mlýn s polským Podgórzynem nebo projekt podporující inovativní metody výuky. Závěr roku 2025 přinesl významný posun v realizaci programů Interreg. Tři Monitorovací výbory schválily nové projekty, které podpoří rozvoj příhraničních regionů, zlepší kvalitu života obyvatel a přinesou inovace do škol i oblastí spojených s ochranou přírody. Společným cílem je posílení spolupráce mezi sousedními zeměmi a efektivní využití evropských prostředků.
Česko-polský výbor (19.–20. 11. 2025, Hradec Králové)
Na zasedání česko-polského výboru se schválilo 18 projektů z oblasti cestovního ruchu za více než 15,7 milionu eur z prostředků EFRR. Návštěvníci Špindlerova Mlýna se tak například mohou těšit na pokračování Mlynářovy stezky propojující město s polským Podgórzynem.
Česko-saský výbor (26.–27. 11. 2025, Schöneck)
Realizaci 10 projektů za více než 9,1 milionu eur schválil česko-saský výbor. Jako příklad lze zmínit projekt Technické univerzity v Liberci (TUL) a Leibnizova institutu pro výzkum polymerů (IPF) s názvem „Posílení přeshraniční excelence ve vývoji solární technologie pro účinné odstraňování CECs z vod“. Projekt nabízí koordinované přeshraniční řešení, jehož cílem je vývoj a implementace provozně a energeticky šetrné technologie kombinující fotokatalytické nanočástice a vysoce porézní struktury. Sdílení expertízy, technologií a dat mezi TUL a IPF povede k vývoji a ověření této technologie v reálném provozu, čímž přispěje ke zlepšení kvality vod a k podpoření opětovného využívání vody, které vede ke zmírnění dopadů změny klimatu.
Česko-bavorský výbor (2.–3. 12. 2025, Lipno nad Vltavou)
Česko-bavorský výbor schválil 17 nových projektů a jedno navýšení rozpočtu Fondu malých projektů ve výši téměř 14,9 milionu eur. Mezi nimi je i projekt Jihočeské hospodářské komory podporující inovativní metody výuky. V jeho rámci se uskuteční návštěvy odborníků z firem ve školách, přeshraniční odborné stáže pro žáky a učně, přeshraniční exkurze, odborné semináře, workshop pro učitele nebo kulatý stůl o odborném vzdělávání.
Programy Interreg budou plynule fungovat i v nejbližší době. Další zasedání se uskuteční 16. 12. 2025 formou online jednání se Slovenskem. Na programu bude projednání změn v projektech, harmonogram výzev a informace o realizaci a pokroku programu.
