Nejen semináře, ale i bezplatné poradenství pro domácnosti. Rozšiřuje se podpora energetického poradenství

Probíhající výzva MŽP číslo 16/2025 financovaná z Národního plánu obnovy nově umožní posílit podporu energetického poradenství pro širokou veřejnost. Poradci budou moci poskytnout zdarma veřejnosti vedle osvětových seminářů i osobní, telefonické a e-mailové konzultace. Alokace výzvy byla navýšena na 140 milionů korun.
„Energetické poradenství musí být dostupné, důvěryhodné a odborně kvalitní. Jen tak přesvědčíme veřejnost, že cesta k úsporám i modernímu a šetrnému bydlení je zvládnutelná. Proto jsme navýšili podporu energetického poradenství, které pomůže lidem i samosprávám najít správná řešení energetických úspor jejich budov. Tím ochráníme rozpočty domácností, zvýšíme kvalitu bydlení a snížíme dopady na životní prostředí,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík.
Nová kontaktní poradenská místa navážou na činnost energetických a konzultačních středisek EKIS s pevně stanovenými pravidly a podmínkami, aby veřejnost získávala kvalitní a relevantní informace o možnostech energetických úspor a přínosech využívání obnovitelných zdrojů energie.
Každý z poskytovatelů bezplatného poradenství, podpořeného z prostředků Národního plánu obnovy, musí být zaregistrován v registru poradců Státního fondu životního prostředí ČR. Zároveň musí mít zřízenou provozovnu, kde bude služby veřejnosti poskytovat, a to minimálně jeden pracovní den týdně v odpoledních hodinách. Konzultace bude poskytovat i telefonicky na lince zřízené speciálně k tomuto účelu. Písemné dotazy bude poradce povinen zodpovědět nejpozději do 14 dnů.
Posílena bude rovněž již probíhající podpora osvětových seminářů zaměřených na energetické úspory obytných budov. Cílem je zvýšit informovanost veřejnosti a motivovat vlastníky budov ke komplexním renovacím.
Nový systém energetického poradenství bude sloužit jako základní stavební kámen pro nastartování renovační vlny budov v České republice. Pomůže domácnostem i samosprávám najít správná řešení energetických úspor jejich budov, ochránit veřejné rozpočty i rozpočty domácností, zvýšit kvalitu bydlení a ruku v ruce s tím i snížit dopady na životní prostředí.
