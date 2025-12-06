MŽP představilo návrh využití Sociálního klimatického fondu

Ministerstvo životního prostředí připravilo první ucelený návrh, jak využít finanční prostředky ze Sociálního klimatického fondu. Cílem je co nejefektivněji využít výnosy z prodeje emisních povolenek ETS2 pro domácnosti na snížení dopadu možného růstu cen energií a pohonných hmot. Dokument, který vznikal téměř dva roky v široké odborné diskusi, MŽP předložilo do mezirezortního připomínkového řízení.
„Česká republika v případě přijetí novely zákona o emisním obchodování získá do roku 2032 přibližně 52 miliard korun na podporu nízkopříjmových domácností, konkrétně na financování energetických úspor, podporu bydlení nebo poptávkovou dopravu. Tyto prostředky je možné využít například na pokračování mimořádně úspěšného programu Nová zelená úsporám. Do rozpočtu navíc přibude dalších zhruba 100 miliard korun mimo Sociální klimatický fond. Ministerstvo Sociální klimatický fond pečlivě připravovalo bezmála dva roky a jeho zaměření diskutovalo s experty napříč širokým spektrem. Jde o kvalitně zpracovaný plán, který může pomoci desetitisícům českých domácností," vysvětluje ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL).
Investice do renovace vlastního bydlení pro zranitelné domácnosti ze Sociálního klimatického fondu by mohly dosáhnout 16 miliard korun, což by pomohlo snížit účty za energie až 40 tisícům domácností. Dalších 7 miliard by mohly využít zranitelné domácnosti v bytových domech ve vlastnictví obcí, družstev nebo SVJ. Renovace by mohla pomoci více než 20 tisícům domácností. Dále by podle návrhu mohlo směřovat 14 miliard na výstavbu dostupného nájemního bydlení, díky čemuž by vznikly nové energeticky efektivní byty pro až 3 500 ohrožených domácností, například po rodiče samoživitele, seniory nebo mladé rodiny.
Podle návrhu by měly být 2 miliardy korun využity na výkup a rekonstrukce ubytoven obývaných zranitelnými domácnostmi. Fond podpoří za jasně daných podmínek výkup nejméně 30 ubytoven a bytových domů, ve kterých v tuto chvíli podnikají „obchodníci s chudobou“. Problematické objekty by se dostaly pod kontrolu obcí a jejich přebudováním na standardní byty by vzniklo energeticky úsporné bydlení pro zhruba 700 nejzranitelnějších domácností.
Další 2 miliardy nabídne Sociální klimatický fond na energetické poradenství pro nízkopříjmové domácnosti, které potřebují pomoci s administrativou i technickým řešením úspor energií. V dopravě by prostředky měly směřovat především na poptávkovou dopravu, která doplní linky veřejné dopravy. Na možnost objednat si v oblastech, kde nejezdí dostatek spojů veřejné dopravy, jízdu na čas a místo podle aktuální potřeby, by mělo směřovat 9 miliard. Tato částka dokáže podpořit provoz až jednoho tisíce malých autobusů.
Další miliarda z prostředků fondu by pomohla optimalizaci stávajícího systému veřejné dopravy díky nákupu malých bezemisních autobusů. Místo nevyužitých velkých vozidel mohou jezdit menší elektrobusy s nižšími náklady. Z prostředků fondu je možné nakoupit zhruba 400 malých bezemisních autobusů pro veřejnou dopravu.
První verze plánu na využití Sociálně klimatického fondu je zároveň zveřejněna na stránkách ministerstva v sekci Přehled dotací, zde.
