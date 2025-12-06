Listopad 2025: komoditní trhy pod tlakem rekordů, počasí i geopolitiky

Listopad na komoditních trzích přinesl směs rekordních hodnot, sezónních faktorů i reakce na dřívější geopolitické události. Některé trhy zůstaly stabilní, jiné zažily výrazné cenové výkyvy. Níže je podrobný přehled vývoje jednotlivých komodit.
Elektřina se obchodovala mezi 109,01 a 113,42 EUR/MWh. Cena zůstala stabilní, meziměsíčně lehce klesla o 2 EUR/MWh.
Měď posílila z 5,05 na 5,27 USD/libra. Během listopadu se pohybovala mezi 4,925 a 5,2772 USD/libra. Trh stále reagoval na předchozí výpadky těžby, zejména na problémy v indonéském dole Grasberg, pomalou obnovu produkce v Chile a očekávaná omezení kapacit čínských hutí. Od začátku roku je cena mědi přibližně o třetinu vyšší, což podtrhuje význam mědi v současné ekonomice. Napjatá nabídka a silná poptávka z energetiky a elektromobility hnaly ceny vzhůru. K nervozitě na trhu přispěla i tragédie v konžské provincii Lualaba 17. listopadu, která upozornila na rizika v dodavatelském řetězci v Africe.
Zlato rostlo z 3994,15 na 4159,40 USD/oz t, pohybovalo se v rozmezí 3964,85–4234,30 USD/oz. Trh těžil z přetrvávající geopolitické nejistoty a oslabení dolaru, což podpořilo zájem investorů o bezpečná aktiva.
Stříbro výrazně posílilo z 48,78 na 53,91 USD/oz. V průběhu měsíce oscilovalo mezi 47,61 a 53,91 USD/oz. Již několikátý měsíc v řadě překonává historické rekordy. Růst táhl výrazný investorský zájem, pokles zásob v Číně a silná průmyslová poptávka.
Kobalt zůstal po říjnovém prudkém skoku zcela stabilní na úrovni 48 570 USD/t, bez pohybu během celého měsíce.
Mangan se obchodoval mezi 29,75 a 29,85 USD/t. Trh zůstal stabilní, bez fundamentálních změn.
Lithium hydroxide posílil z 9830 na 10 550 USD/t. Během měsíce se pohyboval v rozmezí 9850–10 550 USD/t. Trh odráží dlouhodobý trend růstu poptávky pro výrobu baterií, i když listopad nepřinesl zásadní jednotlivou událost.
Ropa Brent klesla z 64,89 na 62,38 USD/barel. V listopadu se pohybovala mezi 60,96 a 65,76 USD/barel. Trh sledoval rovnováhu nabídky a poptávky, bez výraznějšího impulsu. Do vývoje se promítly zásoby i signály z americké ekonomiky.
Zemní plyn pokračoval v růstovém trendu, který začal už v srpnu (tehdy kolem 3,15 USD/MMBtu). Do listopadu tak cena výrazně vystoupala až na 4,623 USD/MMBtu, což představuje nárůst o cca 47 % během tří měsíců. V listopadu se plyn obchodoval v širokém rozpětí 4,087–4,806 USD/MMBtu. Trh reagoval především na očekávané ochlazení počasí na Severní polokouli a na zvýšený vývoz LNG z USA, což dohromady vytvořilo silný tlak na růst cen.
Ocel posílila z 848 na 908 USD/t. Měsíční rozpětí činilo 842–908 USD/t. Stabilní poptávka a růst nákladů na energii přispěly k postupnému zdražování.
Hliník se pohyboval mezi 2775,6 a 2922,4 USD/t. Oproti začátku měsíce mírně oslabil z 2912,95 na 2873,6 USD/t, volatilita byla nízká.
Zinek klesl z 3107,1 na 3060,2 USD/t. Obchodoval se v pásmu 2957,25–3117,25 USD/t. Trh byl ovlivněn makroekonomickými faktory, bez výrazných fundamentálních událostí.
Olovo zaznamenalo pokles z 2030,63 na 1980,38 USD/t. Rozpětí cen činilo 1974,85–2098,82 USD/t. Trh zůstal relativně klidný.
Platina posílila z 1581,4 na 1692,6 USD/oz t. Během listopadu oscilovala mezi 1489,2 a 1666,4 USD/oz. Přispěl slabší dolar i zvýšený zájem z automobilového průmyslu.
Nikl mírně oslabil z 15 108,38 na 14 809,38 USD/t. Pohyboval se v rozmezí 14 312,88–15 376,63 USD/t. Trh sledoval zejména produkci v Indonésii a poptávku z bateriového sektoru.
Palladium rostlo z 1454,9 na 1506,3 USD/oz t, při rozpětí 1366,5–1541,5 USD/oz. Poptávka z automobilového průmyslu zůstala klíčovým faktorem růstu.
Komentáře