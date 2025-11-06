Zpráva EEA 2025: emise, průmysl a nízkouhlíková Evropa

Zpráva European Environment Agency Europe’s environment 2025, která vychází přibližně jednou za pět let, přináší komplexní pohled na stav životního prostředí v Evropě. Sleduje kvalitu ovzduší, využívání přírodních zdrojů, dopady změn klimatu i udržitelnost výrobních a spotřebních systémů.
Zpráva ukazuje, kde se podařilo oddělit ekonomický růst od environmentálních dopadů, a zároveň upozorňuje na oblasti, kde je třeba intenzivnější akce.
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře